Puerto Rico hace historia en lucha libre y gana medalla de bronce en París 2024 con dramatismo

Dos medallas son las que ha podido obtener Puerto Rico en estos Juegos Olímpicos 2024. Ambas de bronce y la última gracias a Sebastián Rivera en los 65 kilogramos de lucha libre y con absoluto dramatismo.

El boricua nacido en Estado Unidos derrotó al mongol Tulga Tumur Ochir por 10-9 en el estadio Campo de Marte durante la última jornada de competencias de París 2024.

El puertorriqueño Sebastián Rivera celebra después de derrotar a Tumur Ochir Tulga de Mongolia en su combate por la medalla de bronce en la categoría libre masculina de 65 kg en la Arena Champ-de-Mars, durante los Juegos Olímpicos de Verano de 2024, el domingo 11 de agosto de 2024, en París, Francia. (Foto AP/Eugene Hoshiko) Crédito: AP

La medalla tuvo épica y se resistió por algunos minutos, ya que el luchador de 25 años comenzó el combate con cuatro puntos de desventaja en el primer tiempo. No obstante, en esta disciplina todo cambia de un minuto a otro y así ocurrió.

Rivera pudo enlazar una secuencia de combinaciones que lo llevó a remontar el combate y poner 8-4. No fue una final, pero el espectáculo fue digno de ella. Las emociones no faltaron y el nivel mostrado por ambos luchadores no decepcionó a nadie. Pelearon por el bronce como si de una presea de oro se trata.

Venir de atrás se hizo costumbre y Ochir volvió a adelantarse 8-9. Ya era el ganador del bronce, pero una reclamación de Rivera fue considerada a lugar por los jueces. El puertorriqueño recibió dos puntos y se terminó quedando con la victoria 10-9 y la medalla de bronce.

Medalla en lucha para Puerto Rico.



Sebastián Rivera gana el bronce en las últimas fracciones de segundo de su combate. pic.twitter.com/8uKX2Bh61X — Los Coliseinos (@_LosColiseinos) August 11, 2024

Sufrir hasta el final parece estar en el ADN de Rivera. El boricua llegó esta mañana al repechaje para la pelea de bronce que ganó in extremis. Finalmente, celebró con volteretas su sufrido triunfo.

El puertorriqueño Sebastián Rivera celebra después de derrotar a Tumur Ochir Tulga de Mongolia en su combate por la medalla de bronce en la categoría libre masculina de 65 kg en la Arena Champ-de-Mars, durante los Juegos Olímpicos de Verano de 2024, el domingo 11 de agosto de 2024, en París, Francia. (Foto AP/Eugene Hoshiko) Crédito: AP

Se trata de la segunda medalla de Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de París 2024. La primera la consiguió Jasmine Camacho-Quinn en los 100 metros vallas y fue también una presea de bronce.

En este sentido, también se trata de la segunda medalla de Puerto Rico en su historia en la disciplina de lucha libre. La primera fue una de plata obtenida por Jaime Espinal en Londres 2012.

Sigue leyendo:

· Boricua Jasmine Camacho-Quinn perdió el oro por tres décimas en 100 metros con vallas [Video]

· Daniella Ramírez: la medallista de plata con Estados Unidos, pero de raíces venezolanas

· Insólito: tres cubanos se suben al podio en triple salto, pero ninguna medalla contó para Cuba