María Corina Machado y Edmundo González llaman a “tomar las calles” de Venezuela y el mundo

Los opositores María Corina Machado y Edmundo González ratificaron este domingo la convocatoria a una gran protesta en Venezuela y en todo el mundo el próximo 17 de agosto para exigir que se respeten los resultados de las presidenciales del 28 de julio pasado.

Según la Plataforma Unitaria Democrática, el verdadero ganador de las elecciones fue González Urrutia, con más de 70% de los votos. Ha denunciado además que el Consejo Nacional Electoral intenta cometer un fraude al proclamar ganador a Nicolás Maduro, quien pretende que el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por militantes del chavismo, tome una decisión final.

“Este sábado 17 de agosto vamos a tomar las calles de Venezuela y el mundo. Donde haya un venezolano, allí estaremos juntos. Confía, esta vez es distinto porque nosotros somos distintos“, manifestó Machado en un video difundido en las redes sociales.

“Gritemos juntos para que el mundo apoye nuestra victoria y reconozca la verdad y la soberanía popular”, afirmó la dirigente. Su mensaje, lo dirigió a los ciudadanos que sufren las consecuencias de la grave crisis y la persecución política en Venezuela, así como a los millones de migrantes que se vieron forzados a abandonar su país.

“Quiero hablarte a ti, que no te reconoces en esta Venezuela en la que estamos viviendo, que tienes un familiar o un amigo muy querido separado por la distancia, que estás cansado de vivir sin luz, sin agua, de no saber qué vas a comer. Que te persiguieron por decir lo que piensas o por decirlo en tus redes sociales, que te despidieron por denunciar todo lo que está mal, que has perdido a alguien querido producto de la violencia del régimen, que no has podido volver a Venezuela, tu país, porque te da miedo o porque te anularon tu pasaporte, que no te dejaron votar el 28 de julio o que sí votaste y que ahora pretenden desconocer tu voluntad”, manifestó.

“Ahora tenemos que cobrar”

Varios famosos venezolanos participaron en el mensaje: la influencer Lele Pons, el comediante George Harris, el actor Christian McGaffrey y la actriz María Gabriela de Faría.

“Hoy, Venezuela está unida. Está unida gracias a ti, gracias a los que están adentro y a los que estamos afuera”, expresó Lele Pons. “Es que hoy somos una sola Venezuela. La Venezuela que votó y le ganó a la dictadura. Y ahora tenemos que cobrar”, dijo McGaffney, protagonista de la película Simón.

María Gabriela de Faría agregó: “Sí, tenemos que cobrar porque ganamos y lo comprobamos. Lo estamos haciendo con la confianza de quien tiene las actas en sus manos y de quien no permitirá que nuestros sacrificios sean en vano”.

Asimismo, George Harris pidió a los venezolanos ingresar a la página web resultadosconvzla.com para que, sin importar si les permitieron o no votar en las presidenciales, impriman el acta electoral de sus mesas y las lleven a la concentración.

“Recuerda, ganamos, ganó Venezuela”, afirmó González Urrutia.

