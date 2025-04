Peluquera buscó a un asesino en Tinder para matar a ex novio policía y su hija: acusación en NJ

Jaclyn Diiorio, joven peluquera de 26 años, presuntamente intentó orquestar un plan de sicariato contra su ex novio policía y su hija adolescente a través de la aplicación de citas Tinder, ofreciendo $12,000 dólares por matarlos.

Diiorio fue arrestada en Gloucester Township (Nueva Jersey) tras comunicarse con un informante confidencial para llevar a cabo el doble asesinato, según informó la Fiscalía del condado Camden en un comunicado en Facebook.

La sospechosa, residente de Runnemede, fue acusada de ofrecer al falso sicario $12,000 dólares por matar tanto a su ex novio de 53 años, agente del Departamento de Policía de Filadelfia, como a su hija de 19. Conoció al falso sicario en la popular aplicación de citas Tinder, según una denuncia/declaración jurada obtenida por NBC News.

Tras intercambiar mensajes, las autoridades informaron que Diiorio y el hombre se encontraron en una tienda Wawa en Runnemede el 31 de marzo. Después intercambiaron varias llamadas telefónicas y mensajes de texto hasta el 3 de abril. Durante la comunicación, supuestamente ella le dijo que quería la muerte de su ex novio y le reveló que era policía.

El 3 de abril, el informante denunció el plan de asesinato a sueldo al fiscal del condado, quien ordenó a los detectives llamar al Departamento de Policía de Filadelfia para informarles a ellos y a la presunta víctima.

Diiorio se volvió a reunir con el informante en una tienda Dollar General el 4 de abril. Luego, supuestamente le entregó $500 dólares en efectivo como anticipo por los homicidios y le dijo que pagaría el resto a plazos.

Tras intercambiar el dinero, Diiorio fue rodeada por agentes del Equipo de Respuesta Especial del Departamento de Policía de Gloucester Township. Durante el arresto, la policía descubrió que tenía un frasco de pastillas sin etiqueta, presuntamente alprazolam. Fue acusada de intento de homicidio, conspiración para cometer un homicidio y posesión de una sustancia controlada peligrosa.

Diiorio se encuentra actualmente recluida en el Centro Correccional del condado Camden. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Diiorio y su ex novio, cuyo nombre no fue revelado por la policía, se conocieron cuando ella era su peluquera. No está claro cuándo comenzaron a salir. Pero según él terminaron la relación el 6 de marzo.

Los detectives descubrieron que Diiorio había presentado una orden de alejamiento temporal contra el novio policía en el verano de 2024, pero ésta fue retirada posteriormente.

La supuesta víctima también reveló que su casa fue vandalizada con una bomba molotov en septiembre de 2022, según la declaración jurada. No está claro si ese incidente está relacionado con el caso contra Diiorio, acotó New York Post.

En febrero Daniel Sikkema, un cubano estadounidense que antes de casarse se llamaba Daniel García Carrera, fue acusado como sospechoso de mandar a matar a su esposo Brent Sikkema (75), famoso galerista de Nueva York. El crimen sucedió en Brasil en 2024 con la ayuda de un sicario, según las autoridades.

En agosto del año pasado William DiBernardino Jr. fue acusado de contratar a una pareja por casi $40,000 dólares para que quemaran a su ex novia usando un ácido en Nueva Jersey. También ese mes fue sentenciada una inmigrante en Nueva York tras declararse culpable de contratar a un sicario para que matara a su cuñado.

En julio de 2024 Yue Zhou fue acusada de buscar en línea a un asesino a sueldo para desaparecer a la esposa de su amante y su hija adulta, pero el sitio web oscuro de “sicarios” que usó era una estafa, según las autoridades federales.