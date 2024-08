Argentina: exprimera dama dice que Alberto Fernández la presionó para abortar en 2016

Fabiola Yañez, exprimera dama de Argentina, asegura que el expresidente Alberto Fernández la presionó en 2016 para que se practicara un aborto. La denuncia forma parte del escrito de Yañez ante la fiscalía en el que revela más detalles de la violencia que dice haber sido víctima por parte del exmandatario.

Según Yañez, poco tiempo después de haber empezado su relación con Fernández en 2016, quedó embarazada. Si bien la pareja ya parecía consolidada porque estaban comprometidos, el político comenzó lo que ella llamó su “desprecio y rechazo”, incluyendo al bebé por nacer, diciéndole que la relación era muy prematura para tenere un hijo, según recogió el diario argentino Clarín.

Después de haber sido ignorada durante mucho tiempo, aseveró, Fernández le decía constantemente que había que resolver la situación, y que el aborto era el camino.

El texto de la denuncia asegura que el político, quien para esa momento no era presidente de Argentina, le remarcó que no podía contarle a nadie que iban a tener un bebé, argumentando que aún no la había presentado a ella ante su otro hijo, Estanislao.

Yañez sostiene que le respondió que se hubieran cuidado para no tener el embarazo, a lo que él le replicó: “Hay que resolverlo, tenés que abortar”.

Para ese momento el aborto estaba penalizado en Argentina, por lo que el entorno de la exprimera dama asegura que Fernández la instigó a cometer un delito. De hecho, la abogada de Yañez, calificó el hecho como “violencia reproductiva”, pidiendo que se agraven los delitos contra el exmandatario argentino.

De acuerdo con el medio Clarín, esto está tipificado en el Código Penal de Argentina, tratándose de una forma de violencia de género que se manifiesta en actos que “limitan o coaccionan a una persona en relación con su capacidad reproductiva, afectando su autonomía sobre decisiones fundamentales como la de tener o no tener hijos”.

Las denuncias de Yañez

El escrito agrava todavía más las denuncias que ha formulado la exprimera dama de Argentina contra su expareja, el expresidente Alberto Fernández.

El fin de semana, en una entrevista con Infobae, Yañez describió el acoso que recibió del exmandatario como “terrorismo psicológico”. La semana pasada se filtraron fotografías provenientes del expediente judicial que muestran moretones en varias partes del cuerpo de Yañez.

Yañez también denunció haber sufrido “acoso telefónico” y “terrorismo psicológico” por parte de Fernández, quien, según ella, la amenazaba constantemente con suicidarse si tomaba alguna acción.

Tras la denuncia presentada el 6 de agosto, el juez federal Julián Ercolini prohibió a Fernández salir de Argentina y le ordenó no acercarse ni contactar por ninguna vía con Yañez. En respuesta, el expresidente emitió un breve comunicado negando las acusaciones en su contra y asegurando que presentará pruebas de su falsedad ante la Justicia.

Sigue leyendo:

– Javier Milei afirma que en Venezuela hay una dictadura que secuestra, tortura y asesina

– Diplomáticos argentinos expulsados de Venezuela: “Fueron horas traumáticas”

– ¿Cuál es la nueva medida que toma Javier Milei para contener la inflación en Argentina?