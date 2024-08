Así te engañan los estafadores para que compartas tus códigos de verificación

Las estafas a través de los códigos de verificación no son nuevas, sin embargo, expertos en la materia aseguran que todos los días cientos de personas caen en esta trampa debido al uso de Google Voice, una aplicación que ha ganado popularidad gracias a que permite hacer llamadas y enviar mensajes de texto a través de Internet.

Para que la aplicación funcione es necesario vincularlo a un número de teléfono real, acción que los estafadores aprovechan para desarrollar estafas elaboradas, en las que te engañan para que ofrezcas los códigos de autenticación multifactor y así tener accesos a tu cuenta.



Una vez que el usuario ofrece el código, los usuarios reciben llamadas que a simple vista parecen salir de su número, y es entonces que se comete la estafa.



Eva Velasquez, directora ejecutiva y presidenta del Centro de recursos contra el robo de identidad, (ITRC, por sus siglas en inglés) reveló a NBC que pese a las advertencias, las personas siguen siendo víctimas de estas estafas, mismas que no pararán si las personas no protegen sus códigos de autenticación multifactor y dejan de creer en las “llamadas legítimas”.



“En lo que respecta a Google Voice, esto depende de que compartas ese código de autenticación multifactor. Por lo tanto, la conclusión clave aquí es no tomarle importancia a cuán legítima suena la razón, no la compartas con nadie”, señaló.



Si bien el mensaje va dirigido especialmente a las personas adultas, por su vulnerabilidad ante las nuevas tecnologías, Velasquez indicó que después de una investigación que lanzó ITRC, los resultados arrojaron que existen víctimas de todas las edades, lo que debería de servir como un recordatorio para mantenerse alerta y usar de manera correcta la herramienta de autenticación multifactor.



“Esto es para que lo uses para iniciar sesión en un sitio web. No es para enviárselo a otra persona. Lo que estás haciendo básicamente es regalar ese candado. Es un candado que tienes en tu cuneta y en el que eres el único que tiene la llave, y una vez que se lo das a otra persona, básicamente le has dado la llave”, puntualizó Velasquez.



Tips para evitar ser víctima de una estafa



Si bien es cierto que el ITRC ha trabajado muy duro para que la sociedad comprenda del peligro al que se exponen al no manejar de manera cuidadosa la herramienta de autenticación multifactor, también lo es que los usuarios “caen” de manera constante porque las estafas son cada día más “finas”.



Para evitar sorpresas desagradables, Google Voice ofrece algunas recomendaciones, que a simplemente parecen muy básicas, pero al final resultan muy seguras y que aquí te enlistamos:

Nunca respondas a las solicitudes de tu código de verificación, porque los empleados de Google nunca te pedirán este código

Protege tu código de verificación, esto lo podrás hacer dando clic a dicho apartado donde te ofrecerán la opción “desconectar tu número” ; después podrás ingresar un código de acceso para que puedas desconectar tu teléfono.

; después podrás ingresar un código de acceso para que puedas desconectar tu teléfono. Revisa que tu cuenta esté protegida, esto lo puedes hacer desde la parte superior de la página, donde podrás mirar un escudo verde que significa que tu cuenta está protegida.

que significa que tu cuenta está protegida. Dale una doble revisión a las recomendaciones de seguridad: añade o actualiza las opciones de recuperación de la cuenta , activa la verificación en dos pasos, elimina el acceso de riesgo a tus datos y activa los bloqueos de pantalla.

, activa la verificación en dos pasos, elimina el acceso de riesgo a tus datos y activa los bloqueos de pantalla. No te olvides de actualizar el software , de no hacerlo estarías brindando a los hackers una entrada a tus datos.

, de no hacerlo estarías brindando a los hackers una entrada a tus datos. Usa contraseñas únicas y seguras , no basta con usar una para todas tus cuentas, porque si un estafador consigue la contraseña de un sitio, podría usarlas para acceder a todas tus cuentas desde varios sitios.

, no basta con usar una para todas tus cuentas, porque si un estafador consigue la contraseña de un sitio, podría usarlas para acceder a todas tus cuentas desde varios sitios. Evita aplicaciones y extensiones que no necesites, ya que el tener varias en tu navegador lo único que estás logrando es hacer vulnerable tu seguridad. Tal vez requieras de algunas extensiones, pero rechaza todas aquellas que te parezcan desconocidas.

