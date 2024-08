Atleta mexicano revela que ocurren prácticas sexuales en la villa olímpica

El atleta mexicano que representó al país en la disciplina de bádminton en los Juegos Olímpicos de París 2024, Ramón Garrido, sorprendió a todos sus seguidores al revelar que realmente ocurren muchos encuentros sexuales dentro de la Villa Olímpica y es algo que pudo comprobar él mismo durante el evento celebrado en Francia.

Estas declaraciones las realizó el atleta durante una entrevista ofrecida con el periodista Jacobo Wong, donde detalló que ocurren demasiados sucesos sexuales; asimismo resaltó que cada vez se solicitan muchos más condones para no tener ningún problema ante la ausencia de los mismos.

“La verdad es que sí, sí es un desmadre. Eso sí es verdad (las orgías). De hecho nosotros en el edificio tenemos el servicio médico y saliendo de ahí hay una caja repleta de condones. Sí es verdad, sí se arma (la orgía). Imagínate, tienes los mejores cuerpos del mundo como de hombres y mujeres y pues sí se arma”, manifestó.

Garrido también habló sobre las populares camas de cartón y aseguró que no son incómodas y que es un mito de las personas por su aspecto. “El primer día que llegué, vi a Nadal, Alcaraz, Simone Biles y los futbolistas del FC Barcelona y todos ellos también están durmiendo en camas de cartón, pero no es incómoda”, dijo.

“El Comité Olímpico Mexicano (COM) otro rollo. La neta es que mis respetos a Mari José Alcalá, la quiero muchísimo. Ella me ha extendido la mano demasiado en todo lo que he ocupado, siempre me habla o manda mensaje y siempre está ahí presente”, expresó Garrido en sus declaraciones.

“Con la Conade ha sido distinto, no han sido malos tratos, he recibido mi beca, a veces tarda pero llega. No es mucho (dinero) para vivir, pero es una cantidad que te ayuda. Me han pagado algunos torneos, no ha sido el apoyo al 100% pero es entendible porque somos muchísimos atletas y mexicanos”, concluyó el atleta.

