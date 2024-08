Céline Dion critica a Trump por usar su canción “My Heart Will Go On” en un mitin

En la carrera presidencial que atraviesa Estados Unidos, Donald Trump apuesta a lo grande por llegar nuevamente a la Casa Blanca. Pero en uno de sus recientes actos campaña, Trump utilizó una canción de Céline Dion que le valió la crítica de su intérprete.

Céline Dion ha alzado su voz en contra del uso de su icónica canción “My Heart Will Go On” por parte del expresidente Donald Trump durante un mitin político reciente. La famosa balada, que se convirtió en un emblema gracias a su asociación con la película “Titanic”, fue utilizada en el evento. Ese momento pronto se viralizó, ya que no solo se escucha la canción, sino que en pantalla también se ve a Céline interpretándola. Inmediatamente, la artista compartió a través de sus redes sociales, un comunicado contundente en el que repudió el uso de dicha pieza.

En una declaración pública, Dion expresó su descontento, señalando que el uso de su música para fines políticos no refleja sus valores ni creencias personales. La artista enfatizó que su música está destinada a unir y emocionar a las personas, y no debe ser utilizada para apoyar campañas o agendas políticas que no comparte.

“En el día de hoy, el equipo de Céline Dion y su sello discográfico, Sony Music Entertainment Canada, fueron puestos al tanto sobre el uso no autorizado del video, la grabación, y la interpretación musical de Celine Dion cantando “My Heart Will Go On”, en el marco del acto de campaña de Donald Trump y JD Vance, en Montana”.

Más adelante, y con evidente molestia, informaron: “De ninguna manera se trata de un uso autorizado y Céline Dion no apoya ni este ni ningún otro tipo de uso similar. Y, por último, agregaron la pregunta, ¿encima esa canción?”.

El uso del tema en el mitin de Trump ha generado controversia, con Dion aclarando que no respalda al expresidente ni a su plataforma política. La artista también destacó que, aunque su música puede tener un impacto profundo en sus oyentes, prefiere que su trabajo no se utilice para fines políticos que pueden ser polarizadores o divisivos.

Dion, conocida por su poderosa voz y su exitosa carrera, ha mantenido una postura clara en cuanto a su música y su uso en el ámbito político, subrayando que su arte debe servir para la inspiración y la conexión entre las personas, en lugar de ser asociado con fines políticos específicos.

Cabe señalar que Céline Dion confirmó su regreso a los escenarios tras brindar una breve, pero especular interpretación durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024, luego de que tuviera que retirarse de la música en 2022 a causa del diagnóstico del Síndrome de la Persona Rígida que padece.

Cuando volvió a cantar ante un público masivo, ni la lluvia torrencial pudo empañar la imponente actuación de la cantante canadiense, que cerró la ceremonia al pie de la Torre Eiffel. Mientras la antorcha se iluminaba y flotaba en el aire, Dion, enfundada en un espectacular vestido con brillos, entonó una poderosa versión de “Hymne A L’Amour”, de Edith Piaf.

