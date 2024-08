El gobierno busca facilitar la cancelación de suscripciones en un clic

Las suscripciones a un servicio, membresías e incluso gastos recurrentes con el tiempo se vuelven engorrosas para cientos de personas y desactivarlas se convierten en una tarea titánica, sin embargo, el fin a estas prácticas parecen estar muy cerca gracias a una serie de acciones en pro del consumidor que las agencias federales de Estados Unidos están trabajando para hacer que sea más fácil para los usuarios hacer clic en un botón y cancelar las suscripciones no deseadas.



Este lunes se dio a conocer una amplia iniciativa gubernamental que lleva por nombre “El tiempo es dinero” que tiene como objetivo implementar nuevas regulaciones en membresías de atención médica, así como en suscripciones de comunicación.



De la mano de la Comisión Federal de Comunicaciones se busca imponer requisitos a las compañías de comunicaciones para que los usuarios de una forma más fácil puedan cancelar una suscripción o servicio, así como lo fue en su momento para millones de personas el suscribirse.



Previo a este anuncio, la asesora de política interna de la Casa Blanca, Nara Tanden, mencionó a la prensa estadounidense que “la administración está tomando medidas enérgicas contra todas las formas en que las empresas, a través del pepeleo, la retención de tiempo y el agravamiento general, malgastan el dinero de las personas y les hacen perder el tiempo y realmente se quedan con su dinero”.



Cabe recordar que a inicios del 2023, la Comisión Federal de Comercio arrancó la reglamentación “haga clic para cancelar” que tenía como fin exigir a las empresas que permitieran a los clientes finalizar las suscripciones con la misma facilidad con la que iniciaron, sin embargo, no se han obtenido los resultados deseados.



Ante una falta de respuesta por parte de cientos de empresas, Tunden señaló que “en todas estas prácticas, las empresas demoran los servicios que le brindan o intentan hacer que resulte difícil cancelar el servicio que logran retener su dinero durante más y más tiempo. Estos inconvenientes aparentemente pequeños no ocurren por accidente y tienen enormes consecuencias financieras”.



La Casa Blanca no proporcionó un cronograma exacto de cuándo entrarían en vigor estas medidas, aunque, altos funcionarios de la administración mencionaron que no es necesaria ninguna acción del Congreso para seguir adelante, sin embargo, algunas de las protestas deberían pasar por procesos oficiales de elaboración de normas, que requieren rondas de participación pública y negociaciones que suelen durar un año o más, pero existen algunas iniciativas que no requieren nuevas normas administrativas y podrían implementarse antes.

Una acción que “salpica” a la industria de los seguros de salud



Con el fin de terminar con las estafas, la administración también buscar erradicar las prácticas que consumen mucho tiempo en la industria de los seguros de salud, mismo que están en la mira de “El tiempo es dinero”.



“Si quieres presentar una reclamación al seguro médico, las compañías hacen que sea más difícil encontrar el formulario (y) cuando lo haces, tienes que imprimirlo, meterlo en un sobre, ponerle un sello y enviarlo por correo”, dijo Tanden.



Ante este cuadro, los departamentos de Trabajo y de Salud y Servicios Humanos están solicitando a las compañías de seguros de salud que permitan a los pacientes presentar reclamos de salud en línea, así como mejorar la experiencia de las personas con la industria de seguros de salud para que “en los próximos meses puedan identificar oportunidades adicionales para mejorar las interacciones de los consumidores con el sistema de atención médica”.



Desde hace algunos meses, el Gobierno ha puesto en marcha varias iniciativas destinadas a mejorar la experiencia del consumidor sin la necesidad de regulaciones o leyes oficiales, y aunque aún hay mucho por trabajar, sí se ha obtenido cierto éxito en la forma de adoptar este enfoque de presión social.

