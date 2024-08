Germaine Valentina niega romance con Cruz Martínez, esposo de Alicia Villarreal

En respuesta a los recientes rumores que han circulado en los medios de comunicación sobre un supuesto romance con Cruz Martínez, esposo de la reconocida cantante Alicia Villarreal, Germaine Valentina ha publicado un video para desmentir y limpiar su imagen tras las afirmaciones hizo sobre ella el programa “Ventaneando”.

El escándalo estalló cuando en redes sociales y en algunos medios en México se difundieron unas fotos en las que se aseguró que aparece Cruz Martínez hablando muy de cerca con una joven mujer en un karaoke.

“La chica de las fotos es una cantante venezolana que se llama Germaine Valentina“, aseguró Daniel Bisogno durante la emisión del programa.

Mediante su cuenta de Instagram, la cantante aseguró que la única relación que la une al líder de los Kumbia Kings es profesional, pues él es quien está produciendo su nuevo material discográfico, negando así un amorío con él.

“En los últimos días se me ha difamado fuertemente porque no paran de salir noticias cada cinco minutos de algo muy bajo y asqueroso. ¿Por qué utilizaron una foto tomada estratégicamente en un ángulo en el que no se le ve la cara a la persona para decir que soy yo? Eso me hace pensar que fue estratégicamente planeado para dañar mi imagen”, expresó

Valentina aclara categóricamente que no existe ninguna relación romántica entre ella y Martínez. En su declaración, la artista señala que estos rumores carecen de fundamento y han afectado tanto su vida personal como su reputación profesional.

“No saben el daño que me están causando. No soy famosa todavía, no ando generando dinero. Yo estoy en la lucha, mi proyecto ni siquiera ha salido y me lo están queriendo hundir”.

“Me duele que para más amarillismo están utilizando mi nacionalidad, las notas dicen: ‘es una venezolana que está queriendo incursionar en el regional mexicano ahorita y entonces se metió en un matrimonio para sacar provecho y que le impulsen en la carrera”, agregó.

Germaine Valentina afirma que los rumores han sido malinterpretaciones de su relación profesional y cordial con Cruz Martínez y su equipo.

“No es un secreto, él está produciendo mi álbum. Yo estoy trabajando con Cruz y siempre que salimos va mi equipo y mi familia”, aseguró.

La joven artista aseguró que siempre había sentido un profundo respeto hacia los conductores de “Ventaneando”; sin embargo, tras haberla acusado sin ningún fundamento, ya no quiere saber nada de ellos.

“Me da mucha tristeza que programas que yo admiraba y respetaba mucho porque pensé que decían la verdad, personas que he admirado toda mi vida como la señora Pati Chapoy, como todos los del programa “Ventaneando, se hayan prestado para ‘confirmar’ una noticia totalmente falsa”.

Ante las acusaciones, los fans de Germaine Valentina salieron en su defensa en las redes sociales, algunos sugiriendo acciones legales por difamación y otros desacreditando al programa.

La artista agradece a sus seguidores por su apoyo continuo y les pide que no se dejen llevar por las noticias no verificadas que puedan surgir en los medios.

