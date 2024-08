Julio González alienta a Pumas: “Hay cuentas pendientes con Seattle”

El jugador de los Pumas de la UNAM, Julio González, se mostró enfocado y más que listo para encarar el partido de su equipo ante los Seattle Sounders de la Major League Soccer (MLS) para el duelo correspondiente a los octavos de final de la Leagues Cup, donde esperan poder sacar una victoria que les permita avanzar a la siguiente ronda de la competencia.

Estas declaraciones las realizó el jugador durante una conferencia de prensa ofrecida este domingo como parte de la previa del encuentro; en sus palabras el jugador consideró que este duelo no será una revancha por la final que perdieron en la Concachampions, aunque sí reconoció que tienen “cuentas pendientes” que esperan poder solventar para conseguir el triunfo.

“Sí, sabemos que es muy importante. La realidad es que no es la misma instancia. No es una final, yo no lo veo como una revancha, pero sí lo veo como una oportunidad para demostrar el equipo que nos estamos convirtiendo”, expresó.

“Creo que somos un equipo muy sólido, que está generando ilusión a la afición y sabemos que hay cuentas pendientes con Seattle y es un partido importante para nosotros, pero sobre todo en el pensar en avanzar a la siguiente ronda que nos acerque más a las instancias finales”, agregó González en sus declaraciones.

Por su parte, el director técnico de los Pumas, Gustavo Lema, habló sobre el trabajo que ha realizado con el equipo para encarar este importante partido y además resaltó la clara ventaja que enfrentan los equipos de la Major League Soccer al jugar en sus estadios debido a que no deben realizar largos viajes y vivir en hoteles antes de cada uno de estos encuentros.

“Uno no se queja ni de los viajes, ni de los hoteles. ¿Cómo nos vamos a quejar de viajes perfectamente organizados y hoteles de lujo? No es una queja, es una… me parece hasta tonto tener que explicarlo. Es una cuestión de que el que está en su casa, entrena en su casa, entrena en su campo, juega en su campo, es una obviedad. No estamos ni sometidos ni maltratados, todo lo contrario. Es un lujo, estamos agradecidos de vivir como vivimos”, manifestó.

