Martín Anselmi destaca el triunfo de Cruz Azul en Leagues Cup

El director técnico de la Máquina de Cruz Azul, Martín Anselmi, se mostró bastante contento a pesar del complicado triunfo que consiguió el equipo este viernes en la ronda de penales de los dieciseisavos de final contra el Orlando City para poder clasificar a los octavos de final y así mantener vivas sus aspiraciones de luchar por el título de campeón de la Leagues Cup.

En declaraciones ofrecidas durante la conferencia de prensa posterior al partido el estratega del cuadro cementero aseguró que no tiene ningún tipo de preocupación ante la falta de victorias que está teniendo el equipo en el tiempo reglamentario y afirmó que lo más importante de todo es lograr clasificar a las próximas rondas para poder demostrar que pueden luchar por un título de campeones.

“Estaría preocupado u ocupado si viera que Cruz Azul no compite, ahí sí. Insisto, obviamente que queremos ganar en los 90 minutos, pero también tenemos que destacar que Cruz Azul se ha llevado el arco en cero, si yo viese una merma en la competitividad o un relajo estaría ocupándome del tema, expresó.

“No teníamos una lista asignada, sí tenemos ciertos jugadores que sabemos que quieren patear, a partir los ordeno como yo creo que se sienten”, agregó Anselmi sobre cada uno de los jugadores que fueron los encargados de cobrar los penales de la victoria.

Martín Anselmi también habló sobre los rivales de la Major League Soccer (MLS) y afirmó que no deben subestimar a ningún contrincante debido a que sólo conoce a los que ha enfrentado en la Leagues Cup; ante este hecho destacó que su plantilla hará todo lo que sea posible para mantener un buen ritmo y así poder seguir sumando victorias en el campo de juego.

“Sin lugar a dudas, desde que soy entrenador de Cruz Azul, me parece que este ha sido uno de los rivales que nos ha llevado más a los límites. Sería poco prudente hablar de una liga cuando solamente enfrenté a tres equipos, puedo hablar de esos tres rivales”, resaltó.

“Mi impresión es que es una liga o una competencia que no es para subestimar, sabemos lo que nos propusimos antes de venir a Estados Unidos y hacia dónde queremos ir, sabemos que no será fácil, cada partido tendrá su propia historia y sus propios obstáculos, no poner excusas y tratar de vencerlos”, concluyó el estratega.

Sigue leyendo:

–Ídolo de Chivas lanza dura crítica contra Fernando Gago

–André Jardine confía en las capacidades del Club América para la Leagues Cup

–Ignacio Ambriz se muestra listo para enfrentar al Cincinnati en Leagues Cup