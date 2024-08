Neymar mensajeó a nadadora paraguaya de los Juegos Olímpicos

Luana Alonso se convirtió en una de las atletas más virales de los Juegos Olímpicos de París 2024. La nadadora paraguaya reveló en una entrevista que el futbolista brasileño Neymar Jr. la mensajeó a través de Instagram.



Alonso tiene más de 1,2 millones de seguidores en redes sociales y se ha sido sensación por sus sexis posados. No obstante, en estos Juegos Olímpicos se hizo viral por dos cuestiones en particular.

Es oficial! Clasificada a los juegos de Paris 2024! Mi corazón esta contento de representar al país una vez más! Gracias a mi familia, amigos y sponsors por hacer esto posible!. Y a todos ustedes que me siguen y me dan su amor y cariño. Vamos Paraguay 🇵🇾 pic.twitter.com/9KU6eBYdQi — Luana Alonso OLY (@luanalonsom) June 25, 2024

Primero por anunciar su retiro de la natación con tan solo 20 años. Esto, con el objetivo de poder estudiar Ciencias Políticas en Estados Unidos. En segundo lugar, Luana fue tendencia por ser echada por la Federación de su país de la Villa Olímpica.



La atleta se fue de viaje por Francia tras culminar su participación y al finalizar su ruta turística, volvió a hospedarse en la villa. Ahora, su nombre vuelve a estar en la palestra pública gracias a Neymar Jr.



En una entrevista para el programa paraguayo Aire de Todos, Alonso mencionó que el futbolista brasileño le escribió por mensaje privado en Instagram luego de que ella le regalara un like a una de sus publicaciones.



La deportista de 20 años confesó haber respondido tarde. Semanas después del mensaje fue que se percató de que había recibido esta solicitud de mensaje. Desde entonces, parecen estar platicando.



“Me tiró un DM (…) respondí tarde. No me llegó el mensaje, quedó en solicitudes. Dos semanas después le contesté y me volvió a responder”, confesó.



La nadadora paraguaya no quiso revelar el contenido del diálogo entre ambos. Aunque aclaró que la charla fue mucho antes de los Juegos Olímpicos de París 2024. Hace alrededor de dos años. Alonso zanjó el debate con un “hasta ahí puedo decir”.

Recientemente, la nadadora se valió de sus stories en Instagram para desmentir que fue echada de la Villa Olímpica. “Solo quería aclarar que nunca me sacaron o me expulsaron de ningún lado, dejen de difundir información falsa (…) no quiero dar ningún comunicado, pero tampoco voy a dejar que mentiras me afecten”, complementó.

