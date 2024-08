Rosalía responde a quienes la acusan de no bañarse

La cantante Rosalía, conocida por su estilo único y su música innovadora, fue objeto en días pasados de rumores que la acusan de no mantener una adecuada higiene personal. Dichas especulaciones comenzaron a circular después de que algunos usuarios en redes sociales comentaron sobre su cabello un tanto desaliñado.

En respuesta a estas acusaciones, mediante una transmisión que realizó en su cuenta de Instagram, la española opinó sobre la gran cantidad de gente que únicamente se fija en su físico y no en su carrera, y compartió lo que ha hecho para cuidarse.

Rosalía decidió tomar el asunto con calma y responder de manera directa. En una publicación en sus redes sociales, la artista comentó: “La gente siempre me dice porque tengo el pelo rizado, no te duchas. Mira, yo me ducho un montón, no me gusta que me digan esto de que soy una sucia y que no me baño porque es una total mentira. Aparte yo no me tiro muchas cosas al pelo porque quiero tenerlo así de largo y rizado, ¿entienden?”, aseguró.

Como era de esperarse, los fanáticos de “La Motomami” aplaudieron las declaraciones de la artista, especialmente aquellas mujeres que tienen el cabello rizado como ella, ya que aseguran que acomodarlo es sumamente difícil.

La respuesta de Rosalía ha sido ampliamente apoyada por sus fans y colegas, quienes han elogiado su actitud madura y su capacidad para manejar las críticas con gracia. La artista sigue enfocada en sus proyectos musicales y en su carrera, demostrando que nada puede desviar su energía de lo que realmente importa para ella.

Recientemente, Rosalía brindó un adelanto a sus fanáticos tras meses de no lanzar música nueva y se animó a anunciar su próxima colaboración con la cantante coreana Lisa, de la banda Blackpink.

A través de su cuenta de Instagram, y como una forma de misticismo sobre su próxima colaboración, las cantantes solo mencionaron al pie de la imagen el nombre de la canción, “New Woman”, la cual tendrá su estreno el día 15 de agosto a las 20:00 horas (EST) y el 16 de agosto a las 9:00 (KST).

