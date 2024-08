Servicios de Medicaid para mayores de 65 años indocumentados

Desde el 1 de enero de 2024, las y los inmigrantes indocumentados mayores de 65 años que viven en el Estado de Nueva York y cumplen con determinados requisitos tienen derecho a un seguro médico mucho más amplio. Se trata de Medicaid Managed Care, que administra la agencia NY State of Health. Y también les quiero contar que nuestra Hispanic Federation les puede dar orientación y ayuda para conseguir esos beneficios.

“Hasta fines de 2023”, señala Liliana Melgar-Hoyos, Vicepresidenta de Operaciones de la Salud de la Hispanic Federation, “los inmigrantes indocumentados mayores de 65 años solamente podían acceder al programa Medicaid de Emergencia, o Emergency Medicaid. Pero desde que empezó el año, NY State of Health amplió los servicios de salud que pueden recibir mediante la implementación de Medicaid Managed Care”.

Es decir, que ahora ese sector de la población tiene derecho a la atención preventiva y primaria, como las consultas médicas de rutina, determinados exámenes, pruebas y análisis de laboratorio y medicación de venta bajo receta.

“Pero para obtener esos beneficios”, aclara Melgar-Hoyos, “es necesario que, además cumplir con el requisito de la edad, la persona tenga ingresos inferiores a 138% del umbral federal de pobreza, o federal poverty level. En dólares, eso significa no más de 20,121 dólares anuales, con recursos de un máximo de 30,182 dólares. Si se trata de dos personas, los ingresos por año no pueden superar los 27,214 dólares, con recursos máximos de 40,821 dólares”.

Desde 2010, cuando el entonces Presidente Barack Obama puso en marcha ACA, o Acta de atención de la salud asequible, en la Hispanic Federation hemos ayudado a que nuestra comunidad acceda a todos los planes médicos cubiertos por ACA, además de otros programas de salud. Y desde el 1 de enero, también prestamos asistencia con las inscripciones en Medicaid Managed Care. Sin embargo, esa asistencia sólo se la podemos ofrecer a las personas que ya estén registrados con el NY State of Health.

Si la persona no está asegurada ni recibe los servicios del Medicaid de Emergencia (o Emergency Medicaid), solamente puede registrarse en el nuevo programa —Medicaid Managed Care— por medio del Departamento de Servicios Sociales o la Administración de Recursos Humanos de la Ciudad. Es decir, no pueden hacerlo a través del NY State of Health.

Si alguien no desea participar en el programa Medicaid Managed Care pero quiere mantener su membresía en Emergency Medicaid, debe ponerse en contacto con el NY State of Health llamando al (855) 355-5777. Si quieren hablar en español, cuando llamen a ese número, marquen luego el 2.

“Como los nombres de los programas suenan parecidos y los trámites pueden crear confusión, recuerden que en la Hispanic Federation no sólo podemos inscribirlos en el nuevo programa sino también darles orientación. Por ejemplo, explicarles qué oficina del Estado o la Ciudad pueden consultar sobre sus casos”, finaliza diciendo Liliana Melgar-Hoyos.

De manera que si quieren inscribirse en el nuevo programa Medicaid Managed Care o si necesitan otra ayuda, llamen a nuestra línea gratuita y bilingüe, al (833) 656-2626.

Y si quieren más información sobre nuestra Hispanic Federation, consulten aquí o llámennos al 866-HF-AYUDA u (866) 432-9832.

¡Celebren con nosotros el 34to aniversario de la Hispanic Federation, y hasta la próxima columna!

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation