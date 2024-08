3 remedios caseros que blanquean tus dientes y tu dentista aprueba

Contrario a lo que muchas personas creen, los dientes no son 100 por ciento blancos, a decir de expertos en la materia, la coloración de los dientes depende de dos factores: el color de la dentina y la herencia. Sin embargo, cuando se llega a los 40 años, los dientes suelen verse más amarillos de lo normal y esto se debe a los hábitos de higiene, así como por fumar, beber vino tinto o simplemente por consumir alimentos que con el paso del tiempo van tiñendo los dientes.



En la web existen un sinfín de tratamientos que prometen una sonrisa blanca en un abrir y cerrar de ojos, pero el frotar cáscara de plátano sobre los dientes o usar bicarbonato con limón lo único que están provocando es dañar el esmalte y aunque en un principio parecen efectivos, con el paso del tiempo las consecuencias son irreversibles.



La periodoncista de la junta directiva de la Sociedad Española de Periodoncia, SEPA, compartir con Esquiere tres remedios caseros efectivos para blanquear los dientes, ¡toma nota!

La amplia oferta hace muchas veces difícil la elección de un dentífrico. Crédito: Shutterstock Crédito: Shutterstock

Pasta dental blanqueadora

Las pastas dentales blanqueadoras tienen un ingrediente abrasivo que elimina las manchas extrínsecas al cepillar la superficie de los dientes. Al contar con un índice RDA entre 80 y 100 y combinar su formulación con fluoruros, son bastante efectivos para blanquear los dientes de forma casera. Sin embargo, no es una parta recomendada para todos, quienes padecen una hipersensibilidad dental al frío lo tienen prohibido.

El producto que más abunda en estas cremas dentales es el peróxido de hidrógeno, que realmente elimina las manchas superficiales. Los resultados, como en todo tratamiento, no son inmediatos, pero en un lapso de una semana se podrán ver los resultados.

Acudir al odontólogo periódicamente es la mejor manera de mantener la salud bucal. Crédito: Shutterstock Crédito: Shutterstock

Tiras blanqueadoras dentales

Las tiras blanqueadoras dentales son productos de cuidado oral diseñados para aclarar el color de los dientes y eliminar manchas superficiales. Están vienen en forma de bandas delgadas de plástico que están cubiertas con un adhesivo odontológico de tercera generación, sin segregación de gel y no deja residuos, además, no son abrasivas, ya que no contienen peróxido, por lo que incluso se recomiendan para los dientes más sensibles.

Su uso es extremadamente fácil, solo basta con colocarlas sobre los dientes por 30 minutos, una o dos veces al día, según recomendación de los odontólogos, y por al menos una semana, según las especificaciones del fabricante.

Una de las ventajas de usar tiras blanqueadoras es que el producto es discreto y fácil de llevar. Muchos usuarios han expresado una mejora notable en el tono de sus dientes después de haber completado el tratamiento.

Es muy importante seguir las instrucciones adecuadamente y tener en cuenta que los resultados pueden variar según la naturaleza de las manchas de cada usuario.

Muchas veces nos enfocamos solo en la salud de los dientes, pero el resto de tu boca tiene información muy valiosa que darte. Crédito: Shutterstock. Crédito: Shutterstock

Kit de blanqueamiento dental

Como en todo tratamiento estético, existen productos avanzados y poco comunes en el mercado porque suelen tener un costo más elevado, tal es el caso del kit de blanqueamiento dental que sirve para reducir los tonos amarillos de los dientes y mejora el aspecto de la dentadura.

El kit normalmente cuenta con un gel blanqueador, jeringas para aplicar el gel blanqueador y según el kit, podría traer también una mini lámpara de blanqueamiento dental y un spray de limpieza.

Si bien los resultados del blanqueamiento son visibles, puede que en algunas personas no funcione bien porque los moldes protectores no son personalizados y puede dar un efecto de blanqueamiento irregular.

Pero existe una solución a este “detalle” y es a través de la realización de férulas a medida que son realizadas por odontólogos, mismos que ofrecen el producto a colocar para blanquear los dientes. El tratamiento debe aplicarse por un periodo de cuatro horas al día por un mes.

Con este tratamiento, los expertos en la materia aseguran que el paciente tendrá un control absoluto del producto y si llega a tener alguna sensibilidad lo puede retirar de inmediato.

Es muy importante que antes de elegir cualquier tratamiento, por muy casero que sea, consultes a un profesional para que te dé una guía sobre lo que mejor te conviene.

Te puede interesar:

* Las caries se contagian con un beso

* 6 formas en que el refresco de dieta daña tu cuerpo

* Cáncer y caries, los peligros de usar productos de carbón para lavarse los dientes