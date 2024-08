Candidata republicana Alison Esposito ha sido sancionada por NYPD

La candidata republicana por el Distrito 18 en Nueva York, Alison Esposito, tiene como plataforma de campaña acciones sobre seguridad, pero ella misma ha sido castigada por NYPD, debido a diversos problemas.

Reportes oficiales indica que Esposito “falló en descuidar con su pistola, identificación, y escudo policial” en 2017.

Esto es relevante porque Esposito habla en su campaña sobre “asegurando nuestras calles”.

En el Distrito 18 es un distrito tiene un 14% de población latina, la cual se concentra en los condados de Dutchess y Orange.

En noviembre de 2016, Esposito informó que “unos delincuentes desconocidos” le robaron de su cartera su arma de fuego fuera de servicio, escudo y tarjeta de identificación del Departamento de Policía de Nueva York.

El reporte policiaco indica que Esposito estacionó su automóvil a las 3:00 p.m. y no se dio cuenta de que le habían robado su cartera hasta que intentó encender su automóvil al día siguiente.

¿Cómo se dio cuenta de que no tenía su bolso? Su auto no requiere insertar la llave para enceder, solamente que la llave esté en el auto, pero el vehículo no arrancó, fue ahí donde Esposito se dio cuenta.

Tras investigación, el NYPD castigó con el retiro de 20 días de vacaciones a Esposito, porque “no cuidó su arma de fuego, su tarjeta de identificación y su escudo, ya que el capitán dejó dicha arma de fuego y otras propiedades del departamento en una cartera debajo de un asiento en un vehículo desatendido”, indica el reporte policiaco.

No queda claro si Esposito mintió a la Policía, porque en noviembre de 2016, la ahora candidata republicana al Congreso dijo que “perpetradores desconocidos” irrumpieron en su auto y le robaron su arma de fuego.

La información policiaca es pública, a través de FOIL.

“Alison sirvió con orgullo en el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York durante casi 25 años, ascendiendo al rango de Inspectora Adjunta y Comandante del Recinto de Policía 70”, dice la biografía en la página web de la campaña. “Siguiendo los pasos de su padre, el Jefe del Departamento de Policía de Nueva York Michael Esposito, Alison se unió a la fuerza porque cree que aquellos que están en peligro y no pueden defenderse tienen derecho a estar seguros, libres y protegidos”.

Esposito compite contra el demócrata Pat Ryan, quien defiende su segundo periodo, luego de asumió el cargo el 3 de enero de 2023.

Ryan es miembro del Partido de las Familias Trabajadoras; vive en Gardiner, Nueva York; sirvió en el ejército de 2004 a 2009, y obtuvo una licenciatura en política internacional de la Academia Militar de los EE.UU. en West Point en 2004 y una maestría en estudios de seguridad de la Universidad de Georgetown en 2013.