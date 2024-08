Canelo Álvarez le lanza a la FIB luego de depojarlo de su cinturón: “No voy a hacer lo que ellos quieran”

Desde 2021 el boxeador Saúl “Canelo” Álvarez es el campeón absoluto del peso supermediano. Esto tras tener en su poder los cuatro cinturones de las principales organizaciones de boxeo.

Sin embargo este reinado indiscutible se terminó el pasado mes de julio cuando la Federación Internacional de Boxeo decidió despojarlo de su cinturón tras no elegir al retador mandatorio que había nombrado el organismo.

Y es que si Álvarez quería mantener su cinturón de la FIB debía subir al ring ante William Scull. Retador mandatorio que la organización nombró para avalar la retención del título. Sin embargo el mexicano decidió elegir a Edgar Berlanga como su rival.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez. Crédito: Reed Saxon | AP

Y es que recientemente en declaraciones para el podcast Million Dollaz Worth of Game Canelo fue tajante y lanzó fuerte a la Federación por exigirle pelear contra Scull. Además menospreció al boxeador cubano.

“¿Quién es William Scull? Nunca escucho hablar de él. No voy a hacer lo que ellos quieran. Voy a hacer lo que yo quiera. Porque me lo merezco, por todo lo que he hecho”, recalcó el boxeador que actualmente posee un récord de 61-2-2.

Canelo dejó claro durante la entrevista que no le interesa lo que los organismos de boxeo le impongan. Él es el campeón y quiere tomar sus propias decisiones con respecto a los rivales que enfrentará próximamente.

“Hay niveles. Hay estrellas y hay superestrellas. Ellos hacen el campeonato, no el campeonato los hace a ellos”, completó el experimentado pugilista tapatío.

A principio de año también ocurrió algo similar con Canelo. Pues el Consejo Mundial de Boxeo nombró a David Benavídez como retador mandatorio para que el mexicano defendiera su cinturón, si embargo Álvarez escogió a Jaime Munguía para pelear, aunque hasta el momento el CMB no ha tomado medidas para despojar al boxeador de su título.

