Martín Anselmi no cree que Mazatlán sea un problema para Cruz Azul

El director técnico de la Máquina de Cruz Azul, Martín Anselmi, se mostró confiado del partido que disputarán los celestes contra Mazatlán FC correspondiente a los octavos de final de la Leagues Cup y en el que buscarán alcanzar la victoria para poder avanzar de ronda y mantener vivas sus aspiraciones de quedar campeones.

Durante la conferencia de prensa previa al evento el estratega del cuadro cementero destacó la capacidad ofensiva de su plantilla y especialmente el buen momento del portero Kevin Mier, por lo que duda que este partido se defina en la tanda de penales como ocurrió en el último encuentro ante el Orlando City de la Major League Soccer (MLS).

“Uno no pretende llegar a definir el partido por los penales, por suerte tenemos a Kevin que lo viene haciendo muy bien. Nuestra esencia es tratar de ser protagonista, controlar el juego, hilar la mayor cantidad de situaciones de gol, persistir, insistir y mantener el arco en cero porque somos un equipo de buen volumen ofensivo y sabemos que en algún momento el gol nuestro puede llegar”.

Anselmi también fue preguntado sobre la medida de la directiva de la Liga MX para adelantar algunos partidos del torneo Apertura 2024 correspondientes a los equipos que ya fueron eliminados de la Leagues Cup; ante este hecho el estratega destacó que no le molesta y que sólo sentiría que están siendo afectados en caso de tener que jugar en desventaja.

“La verdad que no sabía que se iba a adelantar, no tengo una opinión formada al respecto. Si hay un torneo que hace parar la Liga MX, ellos sabrán porqué están adelantando esos partidos. Ahora, si después tenemos que jugar algún partido entre semana contra algún rival que viene descansado, sí puede ser (que les afecte), pero bueno, no sé, no quiero opinar porque no lo tengo claro”, agregó el entrenador.

Para finalizar, el portero Kevin Mier aseguró que hará todo lo que esté en sus posibilidades para poder mantener la portería en cero en este encuentro contra Mazatlán para ayudar a los suyos; aunque también instó a sus compañeros a buscar la mayor cantidad de goles posibles.

“Todo es producto del trabajo en la semana lo hacemos muy bien, estoy muy seguro y lo confirmo que manteniendo el cero atrás todo se hace posible para que los compañeros puedan marcar y ganar el partido”, destacó.

