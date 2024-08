Fernando Beltrán tiene nervios por la llegada de Rafa Márquez a la selección mexicana

El futbolista de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Fernando Beltrán, se mostró bastante emocionado y nervioso por la llegada de Javier Aguirre y Rafael Márquez como director técnico y auxiliar técnico respectivamente de la selección de México para lo que será el trabajo que realizarán de cara al Mundial de 2026 que se realizará en Estados Unidos, Canadá y el territorio azteca.

Durante una entrevista ofrecida para TUDN, el jugador del Rebaño Sagrado resaltó la jerarquía que posee el histórico capitán de la selección mexicana y consideró que esto le dará un mayor nivel de exigencia debido a que él estuvo dentro de uno de los mejores equipos en la historia del Tri.

“Con Rafa va a haber mucho nervio, si al final me toca ir, un tipo que yo le tengo mucha admiración por lo que fue y por lo que hizo. Con Javier que tiene una trayectoria muy buena en Europa y la parte importante que nos puede ayudar a nosotros para mejorar también, ver qué puedes aprender de él, qué es lo que él ve allá que no se hace aquí a lo mejor, en cierta parte muy motivado porque es un buen cuerpo técnico”, expresó.

Para finalizar el Nene Beltrán consideró que es de vital importancia realizar un cambio generacional dentro de la selección mexicana debido a que se ha visto gravemente afectada en el último año; enfatizó que a pesar de la edad o la experiencia los mejores jugadores mexicanos son los que deben portar la camiseta para defender al equipo.

“Espero no se tome mal lo que yo piense, pero en mi humilde opinión, creo que no importa si es uno chico, uno más grande, uno de más experiencia, uno de 27, 28 años, la verdad en ese yo no le doy el enfoque, yo creo que el enfoque sería en quién está mejor en su momento en esa posición o en cada posición para que pueda representar a México como se merece”, afirmó Beltrán en sus declaraciones.

“Que se aproveche el momento de cada jugador para que la selección pueda potenciar los partidos y podamos competir… yo le doy más a ese enfoque que si de experiencia o jóvenes, creo que al final todos están para jugar y todos quieren jugar en la selección y todos van a querer dar su mejor versión, al final decide el técnico”, concluyó el jugador

