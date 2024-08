Hombre de Florida entró a casa de su madre y la mató porque no había nada para robar: policía

John “Jake” Aylor, un hombre de 37 años de Florida, fuera arrestado por el asesinato de su madre, Julie Aylor, de 64 años. Según las autoridades, el hombre ingresó a la casa de su madre a través de la puerta del perro con la intención de robar, pero como no encontró nada, decidió apuñalarla hasta la muerte mientras su hija de 10 años y su sobrina de 16 años estaban en la vivienda.

El sheriff del condado de Hillsborough, Chad Chronister, explicó en una rueda de prensa que Aylor irrumpió en la casa de su madre en las primeras horas del lunes, alrededor de las 4:30 a.m, reportó Law&Crime.

Este no era el primer incidente de este tipo, ya que Aylor tenía un historial de ingresar sin permiso a la vivienda de su madre. “Lo ha hecho en varias ocasiones”, comentó Chronister. “Entraba en mitad de la noche y robaba todo lo que podía”.

Julie Aylor había sido la principal cuidadora de su nieta de 10 años, hija de Aylor, mientras él enfrentaba problemas legales y de adicción a las drogas. Aylor, quien ha sido arrestado más de 20 veces desde 2003, llegó a la casa molesto al no encontrar nada de valor que pudiera robar.

En un acto de desesperación, se armó con un cuchillo y confrontó a su madre en su dormitorio.

Durante la discusión, Aylor presuntamente apuñaló a su madre en el pecho, provocando que Julie Aylor gritara pidiendo ayuda. Sus nietas, que dormían en otra parte de la casa, fueron despertadas por los desgarradores gritos de su abuela, según relataron las autoridades.

La mujer, en un último esfuerzo por sobrevivir, se arrastró hasta la habitación de su nieta de 16 años para pedir ayuda. La joven llamó al 911, pero los esfuerzos fueron en vano. Cuando los paramédicos llegaron, Julie Aylor ya había fallecido.

Huyó pero lo atraparon

John Aylor huyó de la escena antes de la llegada de la policía, pero fue localizado y arrestado la madrugada del martes en la cuadra 900 de Marjorie Avenue en Brandon, gracias a un aviso de un ciudadano preocupado.

Fue detenido sin derecho a fianza y enfrenta cargos de asesinato en primer grado durante la comisión de un robo, además de robo a mano armada.

El sheriff Chronister expresó su consternación por el brutal asesinato y reiteró su compromiso de llevar a Aylor ante la justicia.

“Hoy hemos dado un paso importante hacia la justicia con el arresto del individuo responsable del trágico y violento apuñalamiento que le quitó la vida a una mujer inocente”, afirmó en un comunicado recogido por Law&Crime.

Kristina Blair, hermana de Aylor e hija de la víctima, expresó su dolor y rabia por lo ocurrido a la afiliada de Tampa Fox, WTVT.

“Actuó como si no tuviera remordimientos, como si no le importara haber matado a mi madre”, declaró la mujer. “No solo me arrebató a mi madre, sino también a mi hija, mis nietos, mis bisnietos, mis hermanas, mis hermanos. Ella amaba a todo el mundo. Cuidaba de todos”.

