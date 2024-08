Inmigrante hispano que apenas habla inglés gana $5,000 en Estados Unidos y revela su secreto

En un país donde el estatus migratorio puede ser una barrera para acceder a oportunidades laborales, un inmigrante chileno ha desafiado las expectativas, ganando $5,000 mensuales como repartidor de paquetes en Estados Unidos.

Esta historia no solo resalta la capacidad de superación, sino también las complejidades que enfrentan los inmigrantes al tratar de construir una vida mejor en el extranjero.

La historia de Jorge: ¿cómo hace para ganar $5,000 al mes en Estados Unidos?

Jorge, un inmigrante chileno que lleva poco más de un año en Estados Unidos, comparte su experiencia en un sector laboral que ha crecido en los últimos años: la entrega de paquetes. Todo esto forma parte de un video que hizo el youtuber “Call me Jorge”, que tiene más de 600,000 mil suscriptores.

Sin papeles legales y con un nivel básico de inglés, Jorge ha logrado establecerse como repartidor, enfrentando desafíos que van desde la navegación por complejas rutas de entrega hasta la interacción con clientes que, en ocasiones, pueden ser poco comprensivos.

“Empecé en este trabajo con otro vehículo que consumía mucho combustible. Me di cuenta de que si quería ganar más, tenía que reducir esos costos”, comenta Jorge, quien adquirió un automóvil más eficiente para maximizar sus ganancias. Este cambio le ha permitido aumentar sus ingresos netos, a pesar de los altos costos asociados con el trabajo, como el seguro y el gasto en gasolina.

¿Cuántos paquetes al día entrega?

El trabajo de Jorge implica entregar entre 80 y 240 paquetes al día, una tarea que requiere una organización meticulosa. Desde la carga del vehículo hasta la verificación de direcciones, cada paso es crucial para asegurar que los paquetes lleguen a su destino.

“Dejar un paquete en una dirección incorrecta puede ser un gran problema, tanto para el cliente como para mí. Tengo que estar seguro de que todo esté en orden antes de salir de la camioneta”, explica.

El idioma, una barrera siempre difícil de superar para los inmigrantes

Uno de los principales desafíos que enfrenta es la barrera del idioma. Aunque su inglés es limitado, Jorge ha encontrado maneras de comunicarse eficazmente con los clientes y colegas. Utiliza aplicaciones de traducción y, cuando es necesario, envía mensajes de texto para evitar malentendidos.

“A veces, es complicado cuando no entiendes completamente lo que te están diciendo, pero siempre encuentro la manera de resolverlo. No me conviene devolver un paquete porque eso significa que no me pagarán por esa entrega”, explica.

Además de las dificultades diarias del trabajo, Jorge subraya la importancia de tener una licencia de conducir válida en Estados Unidos, un requisito fundamental para desempeñarse como repartidor. “No necesitas un alto nivel de inglés, pero sin una licencia de conducir, no puedes hacer este trabajo”, afirma.