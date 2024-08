Operación Retuit: la estrategia para combatir la censura en Venezuela con IA

En medio de los ataques que ha sufrido Venezuela por parte del Gobierno de Nicolás Maduro tras las elecciones presidenciales, fue lanzada la Operación Retuit, un proyecto con inteligencia artificial (IA) para sortear los obstáculos de censura en el país sudamericano.

La operación, protagonizada por dos personas creadas con IA de nombre “El Pana” y “La Chama”, ofrecerán información detallada y verificada de todos los acontecimientos y atropellos impulsados por régimen venezolano.

“Desde hoy les estaremos acompañando con Operación Retuit, para compartirles información sobre lo que realmente está ocurriendo en Venezuela, pero antes de seguir, por si no te has dado cuenta, te queremos decir que no somos reales”, señaló el avatar de “La Chama” en la publicación para presentar el proyecto.

Asimismo, “El Pana” explicó la naturaleza del contenido que ofrecerán con la Operación Retuit: “Fuimos generados por inteligencia artificial, pero nuestros contenidos sí son reales, verificados, de calidad y creados por periodistas”.

El avatar de “La Chama” precisó además que su creación ocurre a raíz de la jornada electoral del 28 de julio, en la que Maduro fue nombrado como ganador frente a Edmundo González, decisión que ha sido cuestionada por la comunidad internacional, y causó una serie de protestas que terminó en la muerte de más de 20 personas y más de 2,000 arrestos y desapariciones.

“Como es conocido, desde la jornada electoral del pasado 28 de julio, en Venezuela se incrementó la persecución contra todo aquel que el gobierno considere que no piense como el Oficialismo, o que lo vea como contradictor”, agregó el avatar.

Entretanto, “El Pana” precisó que usarán la inteligencia artificial con el fin de difundir información de una docena de medios independientes venezolanos, que forman parte de las iniciativas de ‘Venezuela Vota’ y ‘La Hora de Venezuela’.

Polémica electoral en Venezuela se extiende

Diferentes medidas de censura ha tomado el régimen venezolano luego de la petición de la publicación de actas, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela no ha sacado a la luz, tal como estipula la ley de ese país. La polémica se ha extendido por la comprobación de las actas verdaderas y digitalizadas subidas en una plataforma web, que presentó la líder opositora, María Corina Machado.

Estas actas del CNE subidas a la web arrojaron que Edmundo González logró el triunfo con más de 7 millones de votos y alrededor de 30 puntos por encima de Nicolás Maduro. Esto en contraste con lo anunciado por el presidente del CNE, Elvis Amoroso, quien señaló que el oficialista ganó con 51% a 44%.

