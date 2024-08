Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 15 al 21 de agosto

El rap de Trueno en Webster Hall

Trueno, el fenómeno del rap argentino que ha conquistado el Top 10 de la lista global de Spotify con su éxito “Real Gangsta Love”’, una de las canciones más destacadas de su tercer álbum “El Último Baile”, llega al escenario del Webster Hall ( 125 E 11th St) este jueves 15 de agosto. Su última producción ha sido elogiada por Billboard, Rolling Stone en Español, Associated Press y GRAMMY.com, llevando al joven artista a recorrer varias ciudades del país, con su “EL ÚLTIMO BAILE WORLD TOUR”. A las 8:30 pm, las puertas abren a las 7:00 pm. Entradas en: https://www.axs.com/events.

Cortesía



Fiesta Arriba! en el High Line

Este jueves 15 de agosto, disfrute de las melodías en vivo de Los Hacheros y aprenda nuevos movimientos de baile con una instructora del Nieves Latin Dance Studio, en la fiesta latina Arriba! En las noches de verano, el High Line se transforma de un parque a una pista de baile al aire libre donde neoyorquinos y visitantes se reúnen para disfrutar de los sonidos de las leyendas locales de la salsa y bailar con los mejores profesores de Nueva York.También habrá música dance a cargo del DJ Mickey Pérez. Gratis. En el High Line entre las calles 15 y 16, entrada en la calle 14. Más información: https://www.thehighline.org.

Foto: Rowa Lee

Festival de rizos y empoderamiento

Este sábado 17 de agosto, como parte de Celebrate Brooklyn!, el Lena Horne Bandshell de Prospect Park se transformará en un festival de la belleza natural y el orgullo cultural con “BCB. Presents: CURLFEST”. Entre las 12 pm y las 7 pm, los asistentes experimentarán la fusión de música, estilo y empoderamiento, donde habrá una variedad de productos y experiencias inmersivas; paneles de discusión, DJs, bolsas de regalos con marcas de belleza y gran variedad de vendedores de comida y mercados artesanales. Información: https://bricartsmedia.org/celebrate-brooklyn.

Foto: Shellbair

Música de todo el mundo en el Bryant Park

Este sábado 17 de agosto, The Jalopy Theatre and School of Music se tomará el Bryant Park para presentar música de varias partes del mundo. Como parte del programa Picnic Performances presented by Bank of America, el público podrá disfrutar de las melodías de Honky Tonk de Cristina Vane, los ritmos de Balkan Brass de Slavic Soul Party! y los ritmos latinoamericanos del grupo Guachinangos (foto). The Jalopy es un espacio artístico multifacético que muestra la evolución de la música y el arte folclórico y tradicional de la ciudad de Nueva York, América y el mundo. Gratis. A las 7:00 pm. Más información: https://bryantpark.org.

El grupo Guachinangos. Foto: The Barnes Foundation

Noches de verano en el Storm King Art Center

La serie ‘A Summer Night’ en Storm King Art Center tendrá su evento final de esta temporada este sábado 17 de agosto en South Fields, con la actuación del cantante Helado Negro. Nacido en el sur de Florida de padres ecuatorianos, el multiinstrumentista constructor de mundos Roberto Carlos Lange une recuerdos, impresiones y atmósferas para crear detallados paisajes oníricos bajo el nombre Helado Negro. También habrá exquisitas opciones de comida de vendedores locales. De 7:00 a 9:00 pm. El Storm King Art Center está ubicado en el 1 Museum Rd New Windsor, NY 12553. Información:https://stormking.org.

Foto: Cortesía

Broadway para los niños

La Kids’ Night on Broadway regresará el próximo martes 20 de agosto, con una selección de 19 espectáculos disponibles. El programa de la Liga de Broadway permite que los niños menores de 18 años puedan asistir a los shows participantes de forma gratuita si van acompañados de un adulto que pague el importe completo. Entre los musicales participantes están Hell’s Kitchen, Aladdin, The Lion King, Wicked, Back to the Future, MJ, entre otros. Para obtener más información, visite: KidsNightonBroadway.com.

Foto: Jeremy Daniel

Trivia en South Street Seaport

South Street Seaport Museum invita al evento “Trivia Aboard a Tall Ship”, el próximo miércoles 21 de agosto. Suba a bordo del velero Wavertree de 1885 para disfrutar de una velada de trivia sobre la ciudad de Nueva York con el Seaport Museum y la Asociación de Guías de la ciudad de Nueva York (GANYC). Explore la historia de la ciudad mientras participa en una competencia amistosa contra guías turísticos profesionales y devotos aficionados a las trivias. Traiga a su familia y amigos para formar su propio equipo de 4 a 6 personas, o venga solo y forme pareja con otros aficionados. Más allá de la emoción de la victoria, cada miembro del equipo triunfante recibirá un premio. A las 6:30 p.m. Los boletos cuestan $20 y es necesario registrarse en seaportmuseum.org/trivia.

Foto: Cortesía

See No Evil Pizza, una pizzería subterránea

Con un estilo muy neoyorquino en un espacio que representa de manera clara a la ciudad, una estación del subway, abrió recientemente See No Evil Pizza, una pizzería moderna que ofrece una selección de entradas, antipasto y, por supuesto, pizzas, que el lugar define como un “híbrido” de los estilos napolitano y neoyorquino. Creación del dueño Adrien Gallo y el Chef Ed Carew, See No Evil utiliza en su menú productos locales y frescos, para preparar platillos como: el Stuzzichini Cremini, champiñones estofados con balsámico y hojas de salvia crujientes; el Fagioli, puré de habas, limón en conserva, servido con carta di musica; Tostadas alla Veloce, sardinas frescas, salsa de alcaparras y menta, mozzarella, fresno, pan de polenta; y Ugly Eggs, huevos pasados ​​por agua, salsa tonnato, crujiente de chile de Calabria, bottarga. Entre las pizzas artesanales del chef destacan la Summer Babe, adornada con calabacín, pesto, stracciatella, parmesano y albahaca; el Hell Pie con soppressata picante, pepperoni, mozzarella ahumada, queso pecorino y chiles de Calabria; y la Rapini, con brócoli rabe, papa, panna, ricotta, mozzarella ahumada, queso pecorino y pimienta negra.

Foto: Minu Han

En cuanto a las bebidas, el lugar ofrece una selección de cerveza, vino, espumosos y un completo menú de lambrusco, así como cócteles bajos y sin alcohol, como el See Spritz, antica stellare primo, prosecco y club soda; el No Negroni Sbagliato, vermú antica torino, stallare primo y prosecco; y la helada Evil Sangría. Está ubicada en el 210 W 50th St (dentro de la estación del tren). Más información: https://seenoevilpizza.com.

Foto: Minu Han

En Broadway: Once Upon a Mattress

La actriz Sutton Foster (Anything Goes, The Music Man) vuelve a hacer de las suyas con mucho humor y gracia en la nueva versión del musical “Once Upon a Mattress”, el cual fue todo un éxito con la audiencia en el New York City Center’s Encores y que ahora llega a Broadway por tiempo limitado. Acompañando a Foster está el no menos reconocido actor Michael Urie (Spamalot, Ugly Betty) quien debe hacer lo imposible para convencer a su madre, la Reina, que la mujer ideal ha llegado finalmente a su vida, a pesar de que no lo parezca. En una original actualización de “The Princess and the Pod” de Hans Christian Andersen, el musical muestra el espíritu libre de Winnifred the Woebegone (Foster) en un reino falto de amor (y matrimonios), quien bailando y cantando llega a la cima…de una pila de colchones.

Con una nueva adaptación del ganador del premio Emmy Amy Sherman y dirigida por el nominado al Premio Tony y ganador del premio Drama League, Lear de Bessonet, con música de Mary Rodgers, letras de Marshall Barer y libreto de Jay Thompson, Dean Fuller y Marshall Barer. Hasta el 30 de noviembre en The Hudson Theatre (141 W44th St). Boletos: www.onceuponamattress.com.

Los actores Sutton Foster (der) y Michael Urie. Foto: Joan Marcus

La agenda se publica todos los jueves.