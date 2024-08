Martín Demichelis habla sobre lo que representa ser el nuevo DT de Rayados

El nuevo director técnico de Rayados de Monterrey, el argentino Martín Demichelis, ofreció sus primeras declaraciones luego de ser nombrado como el estratega del club para lo que resta del torneo Apertura 2024 de la Liga MX; en palabras ofrecidas desde el aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, se mostró emocionado de este nuevo proyecto en su carrera y aseguró que hará todo lo posible para mejorar el nivel de la plantilla.

Demichelis sostuvo que todo lo que hizo mientras estuvo al mando de River Plate le permitió ganarse la confianza de la directiva de La Pandilla para poder ser contratado, por lo que ya espera trabajar con todo el equipo para poder encarar los próximos partidos, teniendo como posible primer trabajo el duelo de este domingo contra el Club Puebla correspondiente a la Jornada 16 del balompié azteca tras adelantarse para ahorrar tiempo mientras se realiza la Leagues Cup.

“Eso hace que una gran institución como Monterrey se haya fijado en nosotros, vinieron a conocernos en persona y allá vamos muy ilusionados. Muy contento de que una grandísima institución post salida de River haya apostado por nosotros para encaminar y competir por los objetivos, es una institución con un grandísimo plantel e infraestructura”, expresó.

El técnico también fue cuestionado sobre la salida de Maxi Meza de Rayados, donde aseguró que se decía que él había trabado su llegada a River por el interés del equipo mexicano.

“Creo que los dirigentes de la institución no podían, sin un entrenador asegurado, liberar a una de las máximas figuras del equipo. Lo mío se decidió el domingo al mediodía y apenas terminamos de darnos la mano lo que hice fue hablar con Maxi, quien me expresó sus ganas de venir a River”, manifestó Demichelis en sus declaraciones.

“Ya se estaba diciendo que yo había sido una traba de momento pero cuando hay una decisión emocional de un jugador al que solo le quedaban cuatro meses, que sentía que se había vaciado, yo no quiero a nadie que no quiera estar. Lo mío fue muy fácil y después había un tema de protocolo institucional que no dependía de mí, me alegro que se sume a River”, concluyó el estratega.

