Renato Paiva se muestra confiado para vencer a los Colorado Rapids

El director técnico de los Diablos Rojos del Toluca, Renato Paiva, se mostró con una plena confianza de poder alcanzar la victoria en los octavos de final de la Leagues Cup ante los Colorado Rapids de la Major League Soccer (MLS) tras afinar los últimos detalles para este interesante encuentro con el que esperan poder avanzar a la siguiente ronda de la competencia para buscar el título de campeón.

Estas declaraciones las realizó previo al combate que tendrá contra el equipo en el Dick’s Sporting Goods Park Stadium en las que consideró que el equipo mexicano tiene una mejor ofensiva que sus rivales y esto les permitirá tener el control del partido en la eliminación directa.

“Estoy muy seguro de que tendremos un partido muy difícil, pero también Colorado. Así que espero un gran juego, un gran espectáculo y espero que mi equipo pueda plasmar su estilo, en el último juego siento que estuvimos lejos de nuestro juego, así que espero y estoy seguro de que Toluca jugará como sabemos hacerlo y como queremos”, manifestó Paiva.

El estratega destacó el enfoque de cada uno de sus jugadores y el fiel compromiso de poder salir al terreno de juego para arrollar a cada uno de sus rivales, por lo que considera que esta no será la excepción.

“El modo en que jugamos es la parte más importante, no podemos perder nuestra identidad. El objetivo es plasmar nuestra identidad en el campo de juego, ante Colorado. En vez de quejarnos convertir en motivación y fuerza y así fue en el último partido, cuando nos faltó algún talento táctico, tuvimos la creencia, la voluntad, la personalidad de hacker un gol en el minuto 94 y eso es lo que quiero que caracterice a mí equipo, si no va de una forma, va de otra, y por eso hay que estar muy preparados para contestar de diferentes maneras”, alegó.

“No hemos tenido tenencia de balón, posesiones largas para mover al adversario, no hemos sido verticales cuando teníamos que ser, no explotamos algunas partes estratégicas del adversario y eso nos generó no tener el balón, y este equipo sufre mucho cuando no tiene el balón. El grupo está cerrado, está enfocado en su trabajo y nuestra preocupación es hacer muy bien nuestro trabajo, por lo tanto es preparar al equipo para dar una buena respuesta y mañana en una cancha que no es nuestra y Colorado jugando en casa, vamos a intentar hacer un gran partido”, concluyó.

