Paty Navidad recuerda cómo fue el día que le cantó a Arturo Beltrán Leyva

La cantante Paty Navidad recordó cómo fue el día en el que visitó la casa del narcotraficante Arturo Beltrán Leyva. Su declaración llega en un momento álgido, pues enfrentó a la periodista Anabel Hernández, por incluirla en su libro ‘Las señoras del narco’.

Durante una entrevista con el programa ‘Al Rojo Vivo’, la famosa comentó que sí es verdad que fue a cantar a la casa del famoso.

Sin embargo, aceptó la propuesta porque un grupo de mujeres se le acercó y le dijo que había alguien que era su fan y que estaba muy enfermo y que le gustaría escucharla en vivo.

“Un grupo de mujeres muy guapas se acercó para decirme que tenían un tío que era mi fan, que él haría todo por conocerme, que había estado muy enfermo y me pintaron todo un panorama dramático”, recordó.

Al llegar al sitio, vio que no era alguien mayor ni enfermo, como le habían comentado: “Era este señor, conocido como Arturo Beltrán Leyva”.

Paty Navidad dijo que no sintió miedo, pero le preguntaron cuánto cobraba para estar con el narco. “A veces siento que también se estigmatiza demasiado a las personas que se dedican a este tipo de cosas, pero yo hablo por mi experiencia. Efectivamente, lo que cuenta Anabel en el libro se parece muchísimo a lo que sucedió, porque ahí estaba esta señora que se lo contó y la señora que se lo contó sabe que efectivamente no pasó nada, que salí de ahí defendiendo mi dignidad, mi integridad y mis valores”, agregó.

Por su parte, Anabel Hernández dijo que continuará investigando para publicar información nueva a través de sus libros y podcast.

En un comunicado indicó que siempre ha creído que los periodistas no pueden silenciarse ante las complicidades del sistema criminal. “He trabajado más de 30 años como periodista de investigación y me he distinguido por mis libros sobre los carteles de la droga y la corrupción en los niveles más altos del Gobierno”, afirmó.

