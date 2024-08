Hombre acusado de matar de una puñalada en el cuello a su hermana en Puerto Rico dice que no recuerda lo que pasó

Nueva York – Carlos Díaz Olmedo, el hombre acusado de matar de una puñalada en el cuello a su hermana en Puerto Rico, alegó que no recordaba los hechos ya que estaba bajo los efectos de las drogas.

“Quiero que me perdonen, por favor. Todos los que me conoce saben que yo no soy así. Especialmente mi mai’, mis hermanas, y mis hijos”, fueron las primeras expresiones del sospechoso tras salir de una audiencia en el tribunal de Carolina el jueves.

A preguntas de una periodista, Díaz Olmedo, de 50 años, indicó que, al momento del ataque, estaba bajo los efectos de drogas, ya que es usuario de “perico” (cocaína).

Al ser cuestionado sobre qué le pasó por la mente al momento de los hechos, el acusado contestó: “Yo no sé, no me acuerdo, no me acuerdo. Pasaban muchas cosas por mi cabeza, pero yo no me acuerdo. No me acuerdo de ninguno”.

El presunto asesino aseguró que nunca había tenido incidentes con sus familiares, y que tampoco habían problemas entre ellos.

La jueza Annette Santiago Díaz, del tribunal de Carolina, encontró causa contra Díaz Olmedo por cargos de asesinato en primer grado, maltrato agravado y portación y/o uso de un arma blanca.

Santiago Díaz le fijó una fianza de $400,000. Como Díaz Olmedo no pudo prestarla, permanecerá encarcelado hasta la celebración de la vista preliminar pautada para el 27 de agosto, según indicó el Departamento de Justicia en un comunicado.

El hombre se encuentra recluido en la cárcel de Bayamón.

Zulema Matos Olmedo, también de 50 años, fue asesinada en horas de la madrugada del miércoles en una vivienda en la comunidad Villa Cristiana, en Loíza.

Una llamada al sistema 911, a eso de las 7:06 a.m., alertó sobre dos mujeres con heridas de arma blanca. Las víctimas fueron transportadas al Hospital Universitario Dr. Federico Trilla en Carolina.

Otras versiones apuntan a que fue el propio Díaz Olmedo quien trasladó a las féminas al Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Río Grande, donde fue arrestado por agentes municipales.

Yorelys Rodríguez Lazú, pareja de Díaz Olmedo, sobrevivió a las heridas en el costado.

Previamente, había trascendido en informes periodísticos que el acusado había escuchado voces que le ordenaron entrar en la habitación en la que dormía su hermana y apuñalarla.

Matos Olmedo residía en Estados Unidos, pero se encontraba en la isla para cuidar de su madre enferma, según el reporte de El Vocero.

El informe del periódico local también señala que, en septiembre del 2021, Díaz Olmedo atacó con un arma punzante a un guardia de seguridad que intervino con él por supuestamente robar mercancía en un supermercado en Río Grande. En esa instancia, la víctima repelió la agresión y lo hirió con un en el muslo derecho. Díaz Olmedo fue acusado en el caso, pero se encontraba en libertad.