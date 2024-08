Carlos Alcaraz rompió por primera vez su raqueta tras ser eliminado del Masters de Cincinnati (Video)

Este viernes el joven tenista Carlos Alcaraz no pudo trascender en el Masters 1000 de Cincinnati y quedó eliminado en la ronda de 32 ante el francés Gael Monfils con pizarra final de 4-6, 7-6, 6-4.

Esta derrota sacó un lado nunca antes visto de Alcaraz. Quien enojado reventó su raqueta contra el piso. Algo que en su corta carrera no se le había visto hacer.

Y es que la pista central del Masters de Cincinnati estaba realmente rápida. Según las estadísticas, la más rápida de lo que va de temporada, algo que parece que le incomodó bastante al tenista español.

“He sentido que estaba jugando un deporte diferente en la pista central comparado con las otras pistas. La bola iba mucho más rápida que en las otras. He calentado antes del partido y era una sensación completamente distinta. No sé por qué me he sentido de esta manera. No he sido capaz de ser mejor, así que este partido era imposible de ganar, y eso es todo”, explicó el tenista de 21 años.

“Sinceramente ha sido muy complicado para mí. Siento que ha sido el peor partido que he jugado en mi carrera. No he podido jugar. Vengo de buenos entrenamientos aquí en este torneo en los días previos, golpeando bien la bola y con buen movimiento en pista”, enfatizó Alcaraz después del encuentro.

Por ahora Alcaraz ha dejado claro que solo quiere pasar la página y concentrarse en el US Open que iniciará la próxima semana y en donde pretende emular lo conseguido en 2022. Siendo este su primer Grand Slam ganado.

“Quiero olvidarme de este partido y centrarme en Nueva York. Iremos pronto e intentaré entrenar y adaptarme a las pistas. Me quiero olvidar de este partido porque es imposible sacar nada bueno de este encuentro”, cerró Alcaraz.

