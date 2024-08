Chiquis Rivera habla de la pérdida de su bebé: ‘Aprendí la lección’

La cantante Chiquis Rivera estuvo en el programa ‘Despierta América’, que transmite Univision, para hablar de varios detalles de su vida, incluyendo el duro momento que atravesó hace unos meses por la pérdida del bebé que estaba esperando junto a su esposo Emilio Sánchez.

En una cercana conversación con Alan Tacher y Francisca, la artista abrió su corazón y recordó el aborto espontáneo que tuvo.

“Mi fe es lo único que me ha ayudado, aprendí la lección que tenía que aprender después de esto tan doloroso”, comentó.

Francisca le preguntó cuál era ese aprendizaje y ella respondió: “A no decir tanto por mucho tiempo ‘no sé si quiero bebés’, es mejor no decir nada y dejar que el tiempo diga porque ahora sí, estoy con una pareja que me da esas ganas de tener bebés y cuando algo así te pasa es como que aprecias todo, ¿no? Y también recibí muchísimos mensajes de personas que han pasado por lo mismo y me dijeron gracias y me dieron muchos remedios caseros también, el apoyo de la gente me ayudó muchísimo”.

Chiquis considera que lo que pasó fue por algo y confía en los planes de Dios. “Por eso, por mi fe, yo digo yo confío en Dios”.

Más adelante, la hija de Jenni Rivera comentó que quiere ser mamá, pero siente que ahora no es el momento, pues está enfocada en su carrera. “Nos está yendo muy bien, pero sí nos gustaría, todo a su tiempo”, comentó.

Esta entrevista fue para promocionar su reality show Chiquis Sin Filtro, en el que espera mostrar más de su día a día.

El estreno de esta producción fue este 16 de agosto y es una oportunidad para que el público conozca más a fondo la vida de la intérprete de ‘Entre Besos y Copas’.

“Tengo que hablar de todo y más de mi mamá”, afirmó acerca de lo que mostrará en el programa de telerrealidad.

