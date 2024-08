María Corina Machado en masiva protesta: Nunca antes habíamos logrado desnudar al tirano

María Corina Machado afirmó este sábado que nunca antes los venezolanos habían podido “desnudar al tirano” Nicolás Maduro, como ocurrió el pasado 28 de julio en las elecciones presidenciales, en las que el opositor Edmundo González Urrutia habría ganado con más de 70% de los votos.

“Tenemos que estar muy orgullosos, nunca antes una sociedad se había rebelado de esta manera y había logrado desnudar al tirano, dejarlo en el lugar donde merece. Es muy importante entender, para ver donde estamos, todo lo que hemos recorrido”, dijo en una masiva protesta pacífica en Caracas.

Machado, quien transfirió su poder político a Edmundo González Urrutia ante una inhabilitación política que le impidió ser candidata presidencial, afirmó que el régimen de Maduro jamás imaginó que 12 millones de venezolanos iban a votar en las elecciones.

“Maduro y su combo creían que con miedo y amenazas evitarían que la gente votara por el cambio y 70% votó por Edmundo González. Se equivocaron. Nos decían que nadie iba a votar en las primarias, ¿se acuerdan? Casi 3 millones de venezolanos salimos y demostramos nuestra capacidad organizativa; después, teníamos que lograr que la presidencial se diera y tener un candidato que representara a las fuerzas democráticas y logramos que Edmundo González fuera nuestro candidato”, manifestó.

“Nos dijeron que era imposible enfrentar el fraude, derrotar el fraude, y demostrar nuestra victoria y lo logramos. Lo logramos. Y este es el momento de cobrar. ¿Qué significa cobrar? Cobrar significa que cada voto se respete, no hay nada que esté por encima de la voz del soberano y el soberano habló en Venezuela el 28 de julio”, añadió la dirigente.

¿El régimen de Nicolás Maduro falsificó las actas electorales?

Expertos electorales han denunciado que, luego de tres semanas de las elecciones presidenciales, es posible que el régimen socialista haya intentado falsificar las actas electorales para así poder demostrar la supuesta victoria de Nicolás Maduro en los comicios.

“Les voy a decir algo: por ahí hay gente que dice que en tres semanas ya pueden haber impreso actas falsas. Ojalá. Échenle bolas, impriman actas falsas. Pensaron, creyeron, que a punta de persecución contra nuestros testigos no íbamos a conseguir nuestras actas, y en 24 horas teníamos las actas digitalizadas para que el mundo entero lo viera, centro por centro, mesa por mesa. Eso lo hicimos todos nosotros”, manifestó Machado.

María Corina Machado dijo asimismo que tiene que haber una verificación internacional independiente porque, aseguró, ningún venezolano cree “la farsa” que está haciendo Maduro en el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por militantes del chavismo.

“Nadie les cree. Y esa maniobra de presentarse en el TSJ es una confesión de su derrota. Es una confesión para no tener que dar los resultados porque tres semanas después no hay ni un numerito ni una sola acta. Estos tipos no han dado ni un numerito”, expresó.

