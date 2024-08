Patrick Mahomes se viraliza al lanzar un pase por detrás de la espalda [Video]

Patrick Mahomes insinuó durante la semana que quería lanzar un pase por la espalda durante un juego. Cumplió durante el partido de pretemporada de este sábado contra los Detroit Lions en el Arrowhead Stadium.

El quarterback del equipo ganador del Super Bowl LVIII lanzó un pase por la espalda en conexión con Travis Kelce y se convirtió en una de las jugadas más destacadas de la incipiente campaña.

Sin embargo, la jugada no fue planeada de esa manera. El ‘15′ de los Chiefs reveló que lanzó ese pase por despecho debido a un error de su tight end.

“Resumiendo, Travis no corrió la ruta que debía correr”, dijo Mahomes durante la transmisión del partido en NFL Network. “Estaba enojado con Travis, por despecho lancé el pase por la espalda y ahora será una jugada destacada”.

De acuerdo con las Next Gen Stats de la NFL, el pase de Mahomes viajó 7.2 yardas en el aire a una velocidad de 11.27 millas por horas. Además, tenía un 86% de probabilidad de ser atrapado.

Mahomes ha demostrado partido a partido su capacidad de construir grandes jugadas. Desde series completas en las que se desplaza hábilmente con las piernas a destacar con grandes lanzamientos, el egresado de Texas Tech no se cansa de generar highlights. Sin embargo, asegura que al de esta tarde fue improvisada.

“Eso es lo que he estado tratando de decir a todo el mundo. No puede ser planeado. Tiene que suceder de forma natural, en el ritmo de las cosas”, dijo el quarterback de los Chiefs. “De hecho, me olvidé de ello hasta el descanso; alguien me lo comentó. No lo planeé en absoluto, no fue una jugada planeada. Simplemente ocurrió”.

Contra Detroit, Mahomes jugó dos series ofensivas, que terminaron en goles de campo, en las que completó ocho de 14 lanzamientos para 93 yardas. La pretemporada de los Chiefs terminará con un enfrentamiento contra los Chicago Bears en el Arrowhead Stadium. El primer duelo de temporada regular será contra los Baltimore Ravens en la noche inaugural, el jueves 5 de septiembre.

