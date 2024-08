Trump: las propuestas económicas de Harris siguen el “plan Maduro” en Venezuela

Donald Trump, expresidente y candidato presidencial republicano, tachó de “comunista” a su rival demócrata Kamala Harris y aseguró que sus propuestas económicas siguen el “plan Maduro”, en referencia a las políticas de control de precios aplicadas en Venezuela por el líder del régimen chavista.

“(Harris) se hizo comunista. Quiere destruir nuestro país. Después de causar una inflación catastrófica, la camarada Kamala anunció que quiere instituir controles de precios socialistas”, dijo Trump en un mitin en Wilkes-Barre, Pensilvania.

El expresidente se refería así al plan económico que presentó Harris el viernes y que contempla trabajar junto al Congreso para aprobar la primera prohibición federal contra la manipulación de precios.

Según explicó la campaña de Harris en un comunicado, esta prohibición establecerá normas claras para evitar que las grandes corporaciones incrementen sus precios de manera artificial para obtener mayores beneficios.

“Nunca funcionó. Nunca, nunca ha funcionado”, agregó Trump sobre los controles de precio. “Este es el plan Maduro en Venezuela, como la antigua Unión Soviética. Así es, lo intentaron (…). Causará racionamiento, hambre y precios por las nubes, igual que su ley de reducción de la inflación”.

Luego el candidato republicano invitó a un partidario venezolano al escenario, quien recordó la llegada al poder del expresidente venezolano Hugo Chávez, quien impuso inicialmente el control de precios en ese país y que lo condujo a una grave crisis económica.

Ataques personales

Durante el mitin en Pensilvania, Trump continuó con sus ataques personales contra Harris, en un momento en el que varios republicanos le están pidiendo centrar sus críticas hacia las políticas.

“Soy mucho más guapo que ella”, dijo Trump. “Soy una persona más atractiva que Kamala”.

El expresidente hizo estos comentarios mientras hacía referencia a una reciente portada de la revista Time que presenta a Harris, según The Hill.

“La revista Time no tiene ninguna foto de ella. Tienen a un artista increíble dibujándola”, dijo. “Tomaron muchas fotos que no salieron bien, así que contrataron a un dibujante”.

También criticó al presidente Joe Biden.

“¿Qué le pasó a Biden? Yo me estaba presentando contra Biden y ahora me estoy presentando contra otra persona”, dijo Trump. “Me dije: ‘¿Contra quién me estoy presentando? ¿Contra Harris?’ Me dije: ‘¿Quién diablos es Harris?’”.

Estos ataques de Trump se producen mientras varios republicanos, incluida su ex asesora Kellyanne Conway, le han pedido que evite los insultos personales y se centre en la política en su retórica de campaña, según The Hil.

“La fórmula ganadora para el presidente Trump es muy clara”, dijo Conway a Fox Business la semana pasada. “Son menos insultos, más perspicacia y ese contraste de políticas”.

