Campeón de la Premier League se burla del Tottenham por tener cero títulos en sus vitrinas

Jaime Vardy, delantero del recién ascendido en la Premier League, Leicester City, se llevó todos los reflectores este lunes durante el empate 1-1 de su equipo ante el Tottenham al burlarse de los londinenses acusando su falta de trofeos en el fútbol profesional.

Vardy, quien no hizo pretemporada con el Leicester y estuvo a punto de no ser convocado para este duelo por no estar apto, terminó siendo el héroe del dueño al marcar al minuto 54′ el gol del empate ante Tottenham que se había adelantado previamente por intermedio del lateral español Pedro Porro al minuto 29′.

El protagonismo del delantero inglés cayó mal en el sector de los londinenses que se hizo presente en el King Power Stadium, por lo que al salir de la cancha sustituido para darle ingreso a Stephy Mavididi fue abucheado fue por los visitantes que estaban en la tribuna.

Pero lejos de hacerlo sentir mal, Vardy se dirigió y quiso jugarle una broma a los seguidores del Tottenham, que mientras pitaban al atacante este recordó, señalándose en la camiseta, el escudo de la histórica e inédita Premier League que consiguieron alzar en 2016.

Por si fuera poco, el tema no quedó ahí porque luego de sacar a relucir el trofeo nuevamente señaló a las gradas y les recordó que el Tottenham aún no ha ganado ni la Premier League ni la UEFA Champions League, está última que llegaron a la final y la perdieron en 2019 frente al Liverpool.

El gesto rápidamente se viralizó en redes sociales como demostración de que antes de hacer una burla o insulto Vardy invita primero a mirarse a sí mismos.

