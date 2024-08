Carlos Alcaraz se disculpó por romper su raqueta en Cincinnati

El tenista español Carlos Alcaraz, segundo en el ranking mundial de la ATP, sufrió una sorpresiva derrota ante el francés Gael Monfils en la ronda de dieciseisavos de final del ATP Masters 1000 de Cincinnati.

El enfrentamiento, que se llevó a cabo el pasado viernes, se resolvió en tres sets con los marcadores 4-6, 7-6 y 6-4, resultando en la eliminación de Alcaraz en la segunda ronda del torneo celebrado en los Estados Unidos.

La inesperada derrota dejó al jugador murciano frustrado e impotente. En un momento de desahogo emocional, Alcaraz reaccionó arrojando repetidamente su raqueta contra el suelo, lo que generó una ola de críticas en las redes sociales.

Su comportamiento fue calificado como “inmaduro” y antideportivo por numerosos comentaristas y aficionados, especialmente dado que Monfils ocupa el puesto 46 en el ranking mundial, una posición inferior a la de Alcaraz.

El medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024 en la categoría individual se vio obligado a ofrecer una disculpa pública a través de sus redes sociales.

En su declaración, Alcaraz reconoció que su actitud fue inapropiada y que tales acciones no deberían tener lugar en una pista de tenis. Atribuyó su conducta a una “acumulación de nervios” que le resultó difícil de controlar. Sin embargo, el tenista se comprometió a trabajar en su autocontrol para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

“Pido perdón porque mi actitud de ayer no fue correcta y es algo que no debería hacerse dentro de una pista. Soy humano, tenía acumulación de nervios y a veces es muy complicado controlarse cuando estás con las pulsaciones tan altas. Trabajaré para que no vuelva a repetirse. Hora de pensar en NYC”, escribió el español en su cuenta de Instagram.

Con el horizonte puesto en el próximo gran desafío, Alcaraz ya está enfocado en el US Open en Nueva York, donde espera tener una actuación destacada y superar la frustración de Cincinnati.

Sigue leyendo:

–Erling Haaland fue protagonista en la victoria del Manchester City sobre el Chelsea

–El US Open 2024 quiere mostrar el ‘poder’ del tenis

–Carlos Alcaraz rompió por primera vez su raqueta tras ser eliminado del Masters de Cincinnati (Video)