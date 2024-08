Henry Martín quita responsabilidad a Malagón: “Perdimos en los 90”

El delantero estrella de las Águilas del Club América, Henry Martín, lamentó mucho la derrota que sufrió su equipo en la tanda de penales contra Colorado Rapids en el partido correspondiente a los cuartos de final de la Leagues Cup 2024 con el que eliminaron por completo a los equipos que representan a la Liga MX.

En declaraciones ofrecidas posterior al partido a diferentes medios de comunicación el artillero decidió quitarle responsabilidad de lo ocurrido al portero Luis Ángel Malagón tras fallar el disparo en la última oportunidad que tenían para lograr la clasificación a la semifinal de la Leagues Cup; esto debido a que el portero se mostró bastante deprimido e incluso pidió disculpas a la afición por no haber alcanzado el objetivo esperado por todos.

“Malagón se siente responsable por cómo se dio la situación, pero realmente el partido no lo perdimos en los penales, lo perdimos desde el juego, en los 90 minutos por no hacer lo que debíamos hacer dentro de la cancha, por no culminar el partido cuando tuvimos para hacerlo y ahí pagamos las consecuencias”, dijo Martín al afirmar que el partido ya estaba perdido al no haber marcado un gol en el tiempo reglamentario.

El goleador estrella de los azulcremas también se mostró esperanzado en que Malagón pueda sobreponerse a esto lo más pronto posible para encarar de la mejor manera los próximos partidos del torneo Apertura 2024 de la Liga MX con los que esperan asegurar su pase a la Liguilla y así poder luchar por el ansiado tricampeonato que todos en la institución de Coapa está buscando.

“Él se siente responsable por cómo se dieron las cosas, pero van a pasar los días, él es muy fuerte y se va a reponer de esto, pero responsables somos todos en la cancha, sobre todo a la ofensiva que no hicimos nuestro trabajo”, mencionó para los medio tras terminar el partido”, resaltó.

Para finalizar, el delantero de las Águilas consideró que el equipo le quedó a deber a la fanaticada azulcrema al no tener el partido que todos esperaban y sostuvo que trabajarán para poder alcanzar el título de campeón de la Liga MX.

“América tiene la exigencia de pararse en cada torneo y pelear campeonatos, pelear finales, esta vez no pudimos hacerlo, quedamos a deber porque sabíamos que fuimos mejores, dominamos todo el partido, pero aquí no gana el que tiene la posesión o el que tiene más llegadas, gana el que anota los goles y ellos hicieron un gran trabajo, fueron muy inteligentes para manejar el partido y al final avanza y a nosotros nos toca enfocarnos en la Liga MX”, finalizó.

