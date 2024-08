André Jardine reconoce el fracaso del América en la Leagues Cup

La representación mexicana dentro de la Leagues Cup 2024 finalizó este fin de semana luego de la doble derrota por parte de las Águilas del Club América y del Mazatlán FC en los cuartos de final de la competencia que reúne a los clubes de la Liga MX y de la Major League Soccer (MLS); este hecho activa una alarma en el balompié azteca debido a que por segundo año consecutivo los equipos estadounidenses se consagran como los mejores de este torneo.

Tras la derrota del América en la tanda de penales por parte de Colorado, el entrenador brasileño André Jardine reconoció el mal trabajo de su plantilla en el partido al no poder marcar un gol que les otorgara la victoria y posteriormente esto se reflejó en una muy luchada ronda de penales que terminó con un marcador 8-9.

“Un fracaso o una derrota, el adjetivo que quieran elegir, pero todos me parecen justos porque sabemos donde estamos parados, sabemos las exigencia de América, tenemos que estar en las instancias finales de todos los torneos y bien, cuando no llegas, independiente de las circunstancias, y cuando no estamos bien asumimos las derrotas, a sumimos el fracaso y vamos a tratar de trabajar mucho para salir de aquí más fuertes”, expresó.

Jardine reconoció que los miembros de su plantilla hicieron todo lo que estuvo en sus capacidades competitivas para dominar en el terreno de juego y conseguir un triunfo; a pesar de esto les faltó contundencia al momento de acercarse al área chica y poder batir la portería rival tal y como lo han demostrado en los últimos partidos.

“En este momento estamos tristes porque estamos trabajando mucho para avanzar… confiábamos en que teníamos condiciones para ganar el título, y las tenemos, para mí hicimos un buen partido, a nivel del control del rival, de producir ocasiones de gol, un partido no preciso en el tercio final, en los últimos pases, en remates, recuerdo tres situaciones muy claras que normalmente no fallamos”, resaltó.

“El rival no tuvo ni una situación así de estas peligrosas, entonces un partido cuando produces es un partido que normalmente ganaríamos en tiempo regular, pero así son las cosas, cuando hay eliminatorias únicas y no eras contundente, vas a los penales, es competencia, entrenamiento, entrenamos bastante, nos preparamos para este momento, pero fueron más contundentes que nosotros y estamos fuera”, concluyó el brasileño.

Ahora el Club América se enfrentará el próximo sábado 24 de agosto contra el Club Puebla en el partido correspondiente a la Jornada 5 del torneo Apertura 2024 de la Liga MX; en esta competencia el cuadro azulcrema marcha en la décima posición con un total de seis puntos producto de dos victorias y dos derrotas.

