La División de Migrantes y Refugiados de Servicios Comunitarios de Caridades Católicas advierte sobre el fraude legal en materia de inmigración

Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Nueva York, la Oficina para Nuevos Estadounidenses del Estado de Nueva York (NYS ONA, por sus siglas en inglés), la Oficina de Asuntos de Inmigrantes de la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York (MOIA, por sus siglas en inglés), El Diario y Noticias Univision se han asociado para crear conciencia acerca de las recientes estafas de inmigración y denunciar incidentes de fraude legal en materia de servicios legales de inmigración.

El número de personas buscando ayuda y comunicándose con las líneas directas de NYS ONA y MOIA para informarse sobre estafas ha aumentado. Caridades Católicas ha presentado tantas denuncias de fraude en los últimos tres meses como las presentadas durante todo el año anterior. Además del aumento en el volumen, los tipos de fraude que engañan a las personas son más complejos y están ahora utilizando tecnología de avanzada para engañarlas. Caridades Católicas y sus socios quieren advertir a las personas sobre qué deben tener en cuenta antes de convertirse en víctimas. Las denuncias presentadas ante las entidades encargadas de hacer cumplir la ley durante los últimos meses reportan perdidas por pagos desde $40 hasta $15.000 dólares por caso.

En un reciente evento de banco telefónico, 113 personas llamaron en un período de 2 horas. Los resultados fueron los siguientes: más del 50% de las personas que llamaron querían hablar acerca de fraude. La otra mitad quería referencias y/o ayuda con temas de inmigración. Desde septiembre de 2022 hasta agosto de 2023, la División de Servicios para Inmigrantes y Refugiados de Servicios Comunitarios de Caridades Católicas presentó 18 denuncias de fraude. Desde septiembre de 2023 hasta ahora, la división presentó 40 denuncias, incluyendo 21 durante los meses de abril, mayo, y junio de 2024, y 3 denuncias más durante la primera quincena de julio.

Las estafas más recientes incluyen personas que se hacen pasar por oficiales de inmigración, abogados, otros funcionarios de agencias gubernamentales e incluso jueces utilizando canales de redes sociales como anuncios en Facebook. Estas instancias incluyen audiencias falsas ante un “juez” vestido con toga a través de sistemas de videoconferencia para un permiso de trabajo, lo cual no hace parte del proceso legítimo, y estafadores que se acercan a las personas en un refugio o en una fila afuera de los tribunales de inmigración ofreciendo ayuda para obtener un servicio por una pequeña tarifa (usualmente de $40, $200, o $400) para un servicio que en realidad es gratuito, o para obtener una cita con un proveedor o incluso para moverlos al principio de la fila.

¿Cómo puede usted evitar las estafas? No vaya a un notario, contador, agente de viajes o consultor para obtener ayuda legal o de inmigración. No firme formularios de inmigración en blanco o formularios que tengan información falsa sobre usted o su situación. No permita que un notario o cualquier otra persona se quede con sus documentos originales. No pague EN EFECTIVO. No pague por formularios de inmigración. Los formularios oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) son gratuitos. Verifique la identidad de quien le ofrece ayuda. Los funcionarios de inmigración no envían mensajes a través de las redes sociales ni mensajes de texto en aplicaciones como WhatsApp.

Existe el personal capacitado y disponible en varios idiomas: español, francés, ucraniano, coreano, chino mandarín y haitiano criollo, para ayudar a las personas a aprender a identificar y evitar las estafas de los servicios de inmigración dirigidas a inmigrantes, así como para asistir con otros problemas de inmigración. Este personal puede ser contactado en los siguientes números gratuitos: Línea Directa de la Oficina para Nuevos Estadounidenses operada por Caridades Católicas: 1-800-566-7636; y Línea Directa de la Oficina de la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York: 212-788-7654, ambas líneas permanecen abiertas de lunes a viernes, de 9 a.m. a 5 p.m.

Elizabeta Markuci es abogada y directora, Servicios de línea Directa, Capacitación y Desarrollo de Políticas, División de Servicios para Inmigrantes y Refugiados de Servicios Comunitarios de Caridades Católicas