Organización batalla por aire fresco y calidad de vida

Por Sonia Osorio, Huella Zero

Los residentes de Perinton, Nueva York, comenzaron a percibir los olores del vertedero High Acres hasta cinco veces a la semana desconociendo, además, los impactos que esta situación podía tener en su salud. La fetidez se ha extendido hasta seis millas de distancia, afectando también a ciudades circundantes como Macedon, Gananda, Walworth y Penfield.

Para defender su derecho a tener aire fresco y calidad de vida, se organizaron y surgió el grupo Fresh Air for the Eastside que ha batallado durante varios años por ese objetivo y presentó una demanda junto con los residentes de Perinton y Macedon contra el vertedero.

Se alegó que la pestilencia, la fuga de emisiones, el ruido y los impactos del cambio climático derivados de la operación del vertedero violaban los derechos ambientales de los propietarios y residentes de las propiedades cercanas.

El vertedero está ubicado entre el extremo este del Condado Monroe en la ciudad de Perinton y el occidente del Condado Wayne en la Ciudad de Macedon, tiene 366 acres y fue construido en 1971.

Waste Management of New York, LLC, propietario y operador del vertedero, asegura que la instalación está diseñada con sistemas de protección ambiental que “cumplen o superan las rigurosas regulaciones gubernamentales y están sujetos a requisitos de monitoreo e informes altamente regulados”.

Los sistemas incluyen revestimientos y cubiertas, recolección y eliminación de aguas residuales y recolección y control de gases de vertedero. “No se aceptan materiales peligrosos en el vertedero”, detalla en su Website.

La demanda de Fresh Air for the Eastside fue presentada en 2022 con base en la enmienda constitucional de derechos ambientales de Nueva York llamada “Enmienda Verde”, que consagra el derecho a un aire limpio, agua y un “medio ambiente saludable” y fue aprobada por el 70 por ciento de los neoyorquinos en noviembre de 2021.

Los demandados fueron el estado de Nueva York, el Departamento estatal de Conservación Ambiental, la Ciudad de Nueva York y Waste Management of New York, LLC, de acuerdo con el documento judicial del caso.

Fresh Air for the Eastside pidió al tribunal que exigiera al estado que cerrara inmediatamente el vertedero o que ordenara al estado y a Waste Management que tomaran medidas inmediatas para reducir las emisiones.

Un juez ese mismo año emitió un fallo desestimando la demanda contra la ciudad y el propietario del vertedero y permitió la acción judicial contra el estado. Pero una corte de apelaciones revocó esa decisión y eliminó la demanda de Fresh Air for the Eastside a finales de julio de 2024.

El tribunal dijo que no se puede usar la Enmienda Verde para pedir a los tribunales que ordenen a las agencias estatales que tomen medidas de cumplimiento específicas. En cambio, el precedente legal dice que las agencias mantienen la discreción de cumplimiento, según reportó WAMC Northeast Public Radio.

El abogado Alan Knauf, que representa a Fresh Air For the Eastside, dijo a ese medio que el fallo decepcionó a la organización, pero planean apelar.

La corte también dictaminó que no se puede usar la Enmienda Verde para demandar a entes privados porque los derechos constitucionales solo regulan la acción del gobierno.

Efectos de los vertederos en la salud

Los gases de los vertederos pueden desplazarse a través del suelo y acumularse en los edificios cercanos y los expertos alertan que de esos gases los que más causan preocupación son el amoníaco, los sulfuros, el metano y el dióxido de carbono.

La exposición a corto plazo a niveles elevados de amoníaco y sulfuro en el aire puede ocasionar tos, irritar los ojos, la nariz y la garganta, producir dolor de cabeza, provocar náuseas y problemas respiratorios, indicó el Departamento de Salud del estado de Nueva York.

En cuanto a los gases de efecto invernadero de los desechos, el Banco Mundial alerta que son un factor fundamental que contribuye al cambio climático. Se espera que para 2050 el mundo genere 3,400 millones de toneladas de residuos al año frente a los 2,010 millones de toneladas actuales, precisó en su reporte “What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050”.

Las autoridades dijeron que si las personas sospechan que los gases de vertedero están ingresando a su hogar deben comunicarse con la oficina regional del Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York.

Las medidas que ayudan a evitar que los gases de vertedero ingresen a un edificio incluyen minimizar los puntos de entrada y asegurarse de que haya una ventilación adecuada. Los puntos de entrada de los gases de vertedero se pueden minimizar eliminando grietas y huecos en el sótano mediante calafateo y sellado.