Rafa Nadal sobre su futuro en el tenis: “Estoy en periodo de vacaciones”

El tenista español Rafa Nadal ha aparecido este domingo en el estadio Son Moix para disfrutar del partido entre el Real Madrid y el Mallorca en el inicio de LaLiga.

El tenista mallorquín no quiso perderse el partido de lo que él mismo llamó “sus dos equipos”. Nadal disfrutó de un partido de infarto que concluyó con reparto de puntos para ambos conjuntos y un agridulce debut de Mbappé, al que se le dio más bien poco.

Cuestiones deportivas a un lado, Rafa también habló sobre su carrera y lo que le espera en el futuro próximo.

“No estoy en periodo de reflexión, estoy de vacaciones. Intento no darle vueltas a las cosas en vacaciones para que sean mejores. Volveré a entrenar este lunes, tengo la Laver Cup en unas semanas pero iré con calma. No tengo prisa en tomar una decisión o la otra, cuando la tome ya os la diré sin problema. No puedo vivir día a día pensando cuándo me retiraré, vivo mi camino y cuando tome una decisión todos la sabremos”, confesó en declaraciones a El Desmarque.

En relación al empate del equipo blanco ante el Mallorca, se mostró comprensivo con el club blanco: “Es el primer partido de LaLiga, quizás llevan un partido jugando juntos. En la primera parte todo ha sido muy bonito, pero no ha entrado el segundo gol cuando tenía que entrar. Además, en la segunda parte, con el calor y la humedad que hace aquí en Mallorca, se les veía cansados.”

Kylian Mbappé memberikan jerseynya kepada Rafael Nadal setelah pertandingan. 🫂pic.twitter.com/Fvg5ok4KRK — Madrid Mads (@RMadridMads) August 20, 2024

En los últimos meses, los rumores han circulado alrededor de su posible papel como presidente del Real Madrid en el futuro, sustituyendo a Florentino Pérez. Aunque esta especulación sigue sin confirmarse, la comunidad deportiva está atenta a sus movimientos y decisiones tanto dentro como fuera de las pistas de tenis.

De momento, Nadal se concentra en vivir el presente, disfrutar de sus descansos y prepararse para los próximos desafíos con la misma pasión que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera.

Rafa Nadal, conocido por su intensidad y determinación en el deporte, no solo ha ganado numerosos torneos de tenis, sino también el respeto de seguidores de todo el mundo. Su presencia en el partido entre el Real Madrid y el Mallorca no pasó desapercibida.

Fue recibido con aplausos y muestras de admiración por parte del público presente. Su apoyo a ambos equipos refleja su arraigado sentido de pertenencia y compromiso con la ciudad que lo vio nacer y crecer como deportista.

Seguir leyendo:

Rafael Nadal anunció que no disputará el próximo US Open en Nueva York

Alcaraz y Nadal avanzaron a cuartos en tenis de París 2024

Rafael Nadal: “Tomaré las decisiones que tenga que tomar”