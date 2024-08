Ricardo Peralta llora luego de que Arath de la Torre le dijo: “Tú no es Wendy Guevara”

Después de la gala de eliminación que se llevó a cabo el domingo en La Casa de los Famosos México, Ricardo Peralta fue visto llorando luego de que Arath de la Torre hiciera una contundente declaración: “Tú no es Wendy Guevara”. Este comentario generó una ola de reacciones tanto dentro como fuera de la casa, revelando la tensión y el impacto emocional que las dinámicas del reality show provocan en los participantes.

El incidente ocurrió durante una de los posicionamientos más tensos que ha vivido el programa, donde Arath de la Torre, conocido por su estilo directo, lanzó la frase que dejó a Ricardo Peralta visiblemente sorprendido y afectado, por lo que momentos después, no pudo contener las lágrimas ante el inesperado comentario.

Todo sucedió cuando Ricardo, durante su posicionamiento en el programa, afirmó que Arath de la Torre lo había ofendido. Esta acusación generó una fuerte reacción en redes sociales, donde muchos criticaron a Peralta, sugiriendo que estaba tratando de “victimizarse” utilizando a la comunidad LGBTQ+ como parte de su estrategia.

La respuesta de Arath no se hizo esperar, y de inmediato negó cualquier tipo de ofensa o discriminación hacia Ricardo, además de que le dijo: “No eres Wendy Guevara. Búscate otra historia, porque esa historia ya se contó”, comentario que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Como era de esperarse, el momento de inmediato captó la atención de los seguidores del programa, quienes en su mayoría apoyaron la respuesta de Arath.

“Arath no entendió lo que le quería decir y solamente fue una persona mala, se bloqueó su cabeza y solo escuchó: ‘ay, la comunidad está enojada contigo’, y no entendió lo que le quería decir”, explicó más tarde Ricardo Peralta a “Gomita”, mientras ella lo consolaba en el cuarto tierra. “No quiero verlo, no quiero hablar con él nunca más en la vida“, agregó.

La tensión emocional en el reality show ha sido una constante, pero este episodio en particular ha subrayado la intensidad de las relaciones y las situaciones que los participantes enfrentan en su día a día dentro de la casa.

El impacto de la declaración y las lágrimas de Ricardo Peralta han generado una serie de debates en redes sociales. Mientras tanto, La Casa de los Famosos México continúa capturando la atención del público con sus giros dramáticos y momentos inesperados, manteniendo a todos al borde de sus asientos.

