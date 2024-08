Turki Al-Alshikh asegura que Terence Crawford solo piensa en el Canelo

El jeque de Arabia Saudí y principal impulsor del boxeo en su país, Turki Al-Alshikh, consideró que Terence Crawford no tiene intención de aceptar cualquier otra pelea que no sea la esperada contra el mexicano y campeón mundial Saúl ‘Canelo’ Álvarez; estas declaraciones las realizó ante los crecientes rumores sobre un posible enfrentamiento contra Vergil Ortiz, quien ha sonado mucho como el próximo contrincante de Crawford en el cuadrilátero.

Durante una entrevista ofrecida por Turki para The Stomping Ground, el jeque se mostró bastante confiado de estas palabras que realizó al analizar los fuertes deseos que tiene el estadounidense para poder verse las caras contra el tapatío.

“No creo que Crawford vaya a pelear con nadie que no sea Canelo. Esa es mi opinión y eso es lo que siento. Pero todo depende de él”, expresó.

Es importante recordar que en la pasada cartelera Ortiz consiguió una muy cerrada y controversial victoria contra Serhii Bohachuk; tras este hecho el propio Turki y el promotor Óscar de la Hoya afirmaron que todo estaba listo para un combate entre estas dos figuras. Sin embargo, el oriundo de Oriente Medio considera que Crawford quiere demostrar de lo que está hecho contra uno de los mejores libra por libra de la actualidad.

“Le hicimos una oferta (a Crawford) para pelear con (Vergil) Ortiz, aunque no sé si la aceptará o no. Nosotros tenemos un acuerdo para otra gran pelea de Vergil Ortiz si Crawford no toma esa pelea. No creo que (Crawford) vaya a tomar esa pelea. Creo que solo quiere al Canelo”, resaltó.

En los últimos días también han surgido los rumores sobre que Gennady Golovkin habría recibido una propuesta para pelear por parte del propio Terence Crawford; la misma ha tomado fuerza por medio de la red social X y hasta la fecha ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto.

“¡El rumor del día!. Hay reportes de que a Gennady Golovkin se le ofreció una pelea contra Terence Crawford en Arabia Saudita”, dijo la marca deportiva Boxraw, misma que patrocinó a Crawford por un tiempo.

