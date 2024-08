Cazzu explica por qué desapareció de las redes sociales

La cantante argentina Cazzu decidió romper el silencio sobre su notable ausencia en las redes sociales tras su separación del cantante mexicano Christian Nodal. En una reciente entrevista para el podcast ¡FA!, conducido por Mex Urtizberea, Cazzu abrió su corazón sobre las razones detrás de su decisión de alejarse de las plataformas digitales.

La artista, conocida por su estilo único en el género del trap y el reguetón, explicó que su retiro temporal de las redes sociales fue una medida necesaria para enfocarse en su bienestar emocional y personal, asegurando que le abrumó la manera en la que se dio su ruptura con Christian Nodal y los comentarios que recibía diariamente, por lo que quiso alejarse inmediatamente de esas agresiones.

“Desde hace dos meses eliminé mis redes sociales porque hay un infierno prendiéndose fuego y no quiero que me salte una chispa, pero realmente no me atormenta. No tengo notificaciones, no me entero si alguien me llama y estoy muy feliz así”, reveló.

Cazzu mencionó que no lamenta esa decisión. “Realmente no me atormenta, esa fue la responsabilidad que tuve yo, el trabajo que hice yo con las redes sociales, empezando por entender que hay un montón de gente que, no importa lo que hagas, no le gusta, te odia, y mañana te ama”, agregó.

Para finalizar, la intérprete aseguró que, aunque hoy en día su hija Inti todavía es muy pequeña, comenzará a educarla para que entienda que no todo lo que se ve en las plataformas digitales es la vida real.

La ruptura entre Cazzu y Christian Nodal, una pareja que capturó la atención de los medios y sus seguidores durante su relación, dejó a muchos sorprendidos por el desenlace que tuvo esa historia, luego de que Christian Nodal, padre de su hija Inti, desató polémica cuando a pocos días de separase de Cazzu, empezó una nueva relación con Ángela Aguilar, y, en menos de dos meses, reafirmó que no había vuelta atrás, al casarse en secreto con la hija de Pepe Aguilar.

Por ahora, todo parece indicar que Cazzu se está tomando su tiempo para recuperarse y encontrar su voz nuevamente, mientras sus seguidores esperan ansiosos su regreso a las redes y a la música.

