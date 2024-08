Desde inmobiliarias hasta peluquería: el abanico de negocios fuera del fútbol de los jugadores del Real Madrid

Un futbolista promedio del Real Madrid puede llegar a ganar por temporada cerca de $3 millones de dólares. Una cifra que se ve bastante generosa para un deportista, sin embargo la carrera de un futbolista es muy corta, por lo que en ocasiones deben buscar invertir su dinero a largo plazo.

Esto lo han hecho varias estrellas del Real Madrid. Quienes han invertido en diversos negocios que van desde inmobiliarias, peluquerías, líneas de ropa o agencias de viaje. Estos son algunos de los negocios en los que los jugadores del equipo Blanco han invertido.

Thibaut Courtois

El arquero belga del Real Madrid cobra en el club cerca de $16 millones de dólares por temporada. Y este dinero lo ha distribuido en un abanico de inversiones como una inmobiliaria llamada Roncal Real Estate, además de una agencia de viajes (Be The One Vip Sports Experience) y una agencia de representación de futbolistas llamada By & For junto a Maud Griezmann, hermana de Antoine Griezmann.

Dani Carvajal

Uno de los actuales capitanes del Real Madrid, Dani Carvajal, también entró al mundo de las inmobiliarias. Pero además es fundafor de Nice Body, un centro de estimulación que destaca por ser un espacio que combina deporte y salud. Para ello, se alió con Pablo Sarabia, con quien también comparte acciones en el negocio inmobiliario.

Dani Carvajal viene de ganar la Eurocopa con España. Crédito: AP

David Alaba

El defensor austríaco David Alaba es de los pocos jugadores del Real Madrid que se mantuvo en el rubro del fútbol y adquirió un porcentaje de un club de su país natal. Y es que el futbolista de 32 años es dueño del 2% del Austria de Viena.

Luka Modric

En 2020 el futbolista del Real Madrid decidió construir una sociedad inmobiliaria, que bautizó como Modric Family SL. Esta empresa se dedica a la compra y venta de inmuebles de pisos ubicados en zonas cotizadas de Madrid.

Eduardo Camavinga

El mediocampista del Real Madrid, Eduardo Camavinga, es conocido por su gran estilo de cabello que siempre lleva. Es por eso que el francés ha invertido en algo que aparentemente le apasiona y es una peluquería. The Camavinga House, ubicada en el concurrido y céntrico distrito de Chamberí, Madrid. Se trata de un centro especializado en el corte de caballero y el arreglo de rastas, peinado preferido del mediocentro madridista.

Lucas Vázquez

Otro histórico del Real Madrid es Lucas Vázquez quien junto a otro futbolista, el croata Iván Rakitic, invirtió en vinos con la marca Vinos Crías Cuervos, lanzada en 2020 por y que en tan solo cuatro años, la empresa ha alcanzado una facturación media de $2,5 millones de dólares gracias a su masiva producción de hasta 600.000 botellas anuales.

