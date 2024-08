Edgar Berlanga carga contra David Benavídez: “Tiene tres años buscando la pelea contra Canelo”

El boxeador puertorriqueño Edgar Berlanga no dejar de lanzar duros comentarios con motivo de lo que será su combate contra el antiguo campeón indiscutido de los pesos súper medianos, Sául ‘Canelo’ Álvarez, a quien constantemente ha criticado y afirmado que lo derrotará sin ningún tipo de problema el próximo 14 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas, en Nevada.

Ahora en sus más recientes declaraciones ofrecidas durante una entrevista para Fight Hub, Berlanga se olvidó del Canelo Álvarez y le envió un mensaje de burla al mexicoamericano David Benavídez por nunca haber logrado llegar a un acuerdo para subir al cuadrilátero contra el campeón tapatío; recordemos que Benavídez tiene varios años buscando este enfrentamiento sin conseguir ningún acuerdo con el equipo del peleador azteca.

El pasado mes de abril la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) designó a Edgar Berlanga como rival mandatorio del Canelo por el título del peso súper mediano; esta misma historia la vivió el ‘Monstruo Mexicano’ al ser nombrado por el Consejo Mundial de Boxeo desde marzo de 2023. Sin embargo, el puertorriqueño llegó a un acuerdo más rápido contra el Canelo debido a la alta cifra monetaria que exige el peleador para enfrentarse contra Benavídez.

“Sienten que yo me volví su mandatorio (de Canelo) y rápido conseguí la pelea, y David ha sido el mandatario por dos o tres años y no le dieron la pelea. Por eso me odia la gente, porque no les gusta que yo me hice el mandatario y a los cuatro meses de pronto ya estoy peleando con Canelo, y Benavidez ha sido el mandatario por tantos años”, expresó.

A pesar de estas palabras por parte de Berlanga, consideró que no es culpa de David Benavídez que no se haya podido enfrentar contra el Canelo en el cuadrilátero; sostuvo que es el peleador mexicano y antiguo campeón indiscutido de los súper medianos el que ha esquivado este tema a lo largo de estos últimos dos años.

“Pero es porque Canelo le está rehuyendo. Puedo ver por qué la gente está enojada, porque hizo esperar a este tipo, y lo sigue haciendo esperar”, agregó Berlanga en sus declaraciones.

