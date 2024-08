Galilea Montijo habló del favoritismo de su madre por su hermano

Galilea Montijo compartió una experiencia personal que tuvo un impacto significativo en su vida, relacionada con la educación que recibió de su madre Rebeca Torres. Además, recordó que su progenitora, al fomentar actitudes machistas y mostrar preferencia por su hermano Omar, le inculcó la idea de que “las mujeres tienen que servir a los hombres”. Ante esto, la conductora no dudó en enfrentarse a su madre y defender su postura, luchando contra la creencia de que debía servir a su hermano.

“Desde siempre mi mamá tuvo inclinación por mi hermano (Omar). Soy la más grande y siempre tuvo inclinación por mi hermano. No había de comer, pero sí había para las clases del niño porque ‘tenía mucho estrés’ y yo desde chiquita decía ‘pero ¿por qué todo él?’. (Mi mamá me decía) ‘si vas a salir, lávale la ropa a tu hermano’. (Le preguntaba) ¿por qué tengo que cocinar?’. Me respondía ‘porque así es’“, comenzó diciendo en el programa ‘Netas Divinas’.

Con el transcurrir del tiempo, tomó una postura firme contra estas ideologías y decidió que, como madre de un hijo llamado Mateo, quería educarlo con valores de respeto hacia las mujeres. Galilea enfatizó la responsabilidad que tienen las progenitoras para formar niños que entiendan la importancia de la equidad y el respeto, evitando perpetuar actitudes machistas que afectan a las féminas.

“(Mi mamá me decía) ‘porque las mujeres tienen que servir a los hombres’ y yo peleé muchísimo con mi mamá por esta razón. Conforme fui creciendo fui defendiendo mi posición“, añadió la presentadora de televisión.

Su reflexión destaca la necesidad de cuestionar y desafiar las normas culturales que desvalorizan a las mujeres y la importancia de fomentar una educación que promueva el respeto y la igualdad desde una edad temprana.

Antes de finalizar el tema agregó que: “Siempre pensé que el día que fuera mamá, y sabía que iba a ser mamá de un niño. Cae muchísimo la responsabilidad en nosotros las mamás en hacer niños machos o que se hagan niños machos”.

