Galilea Montijo conmueve por el rechazo que llegó a tener de su padre: “No tengo nada que perdonarle”

Galilea Montijo reveló que su padre tuvo una actitud distante con ella desde que era pequeña, llegando incluso a rechazarla en algún momento. A pesar de esto, la conductora ha trabajado en perdonar a su padre y en sanar las heridas que esa situación le causó. Durante la charla en Netas Divinas, se mostró vulnerable al hablar sobre este doloroso tema y compartió cómo ha logrado superar esa situación a lo largo de los años.

“Nunca se casaron, tuvo a mi hermano y a mí. Yo dejé de verlo, pero para mí sí había una figura, un papá que lo veía cada cuanto, y para mí era como un Superman. Hablaban de él y yo lo veía guapísimo”, dijo Montijo.

La conductora también reconoció la importancia de trabajar en el perdón y en la sanación emocional, ya que mantener rencores y resentimientos solo afecta nuestra propia felicidad. Galilea demostró una vez más su valentía al hablar abiertamente sobre su vida familiar y sobre los desafíos que ha enfrentado en su camino.

“Yo me acuerdo perfecto que ahí fue donde se me derribó esa figura o por lo menos lo que yo creía de él. Mi mamá siempre nos llevaba con la familia de él en vacaciones… nos encontramos, la familia de él, los hermanos que íbamos como a una playa, y él… Yo me acuerdo de que escucho la voz y era: ‘Mi papá, mi papá’. Yo salgo de la camioneta (emocionada): ‘¡Papá!’. Él se me queda viendo y solamente recuerdo a unas niñas maldiciéndome, a una señora, me gritaban cosas horribles y yo no entendía nada y solamente volteé a verlo a él, y él lo único que hizo fue mirarme y agachar la cabeza”, agregó en Netas Divinas.

Sin duda, la sinceridad y la vulnerabilidad de la conductora al compartir detalles sobre su relación con su padre son un ejemplo de valentía y de crecimiento personal. Esperamos que su historia pueda inspirar a otros a trabajar en el perdón y a buscar la sanación emocional en sus propias vidas.

“Sentí a mi mamá cómo me jaló, desde ahí le cuento eso a mi mamá y me dice: ‘¿Cómo te acuerdas de eso? Estabas muy chiquita’. Era la familia del señor, que yo no conocí, que yo no sabía y que no hizo nada, él sabrá. Mi mamá se quedó con esta parte de: ‘¿Por qué nunca lo perdonaste?’, porque él murió. Y yo le decía: ‘Es que no tengo nada que perdonarle’. Ni lo conocí, y lo poco que conocí fue esta parte rechazándome”, manifestó Galilea.

