Aconsejan a neoyorquinas tener silbatos y gas pimienta para protegerse de ataques aleatorios

En lo que va corrido del año varias mujeres de la Gran Manzana han sido víctimas de ataques violentos perpetrados por desconocidos en momentos en que van caminando o están en algún espacio público, por lo que la administración municipal está buscando maneras de educar más a las neoyorquinas sobre maneras de mantenerse a salvo y estar protegidas.

Así lo aseguró este martes el alcalde, Eric Adams, durante una conferencia de prensa en la que recalcó que “un solo acto de violencia aleatorio, es demasiado”, y donde mostró su preocupación ante hechos perpetrados por personas con problemas mentales.

“Las personas que no pueden cuidar de sí mismas son perjudiciales para los demás y una forma proactiva es hacer que reciban atención. Necesitan atención, necesitan apoyo, necesitan ser ubicadas en instalaciones donde puedan recibir esa atención hasta que puedan valerse por sí mismas”, comentó el mandatario local.

“Voy a hablar con nuestros oficiales de prevención del delito porque tal vez podamos hacer algunos anuncios de servicio público y grabar algunos videos porque queremos evitar que esto suceda de cualquier manera. Un acto de violencia al azar es simplemente eso. Es un acto aleatorio, inesperado. Alguien sale de la nada y simplemente lleva a cabo un acto cruel contra ti. Y es un desafío para la policía”, dijo.

Adams mencionó que “queremos ser proactivos para abordar a aquellos que tienen una mayor propensión a hacerlo. Pero voy a hablar con el comisionado sobre la posibilidad de contar con nuestros oficiales de prevención del delito para ver si encontramos que los anuncios de servicio público puedan ser útiles”.

Ingrid Lewis-Martin, asesora principal de la Alcaldía, también hizo un llamado a que las mujeres se protejan con el uso de recursos propios, como cargar un silbato que espante a los delincuentes y de paso llame la atención de los transeúntes y las autoridades.

“Y algo más que las mujeres pueden hacer, tienen que tomar en serio su seguridad. Pueden llevar un silbato. Pueden hacer sonar un silbato. Pueden conseguir gas pimienta. Creo que el gas pimienta es legal. Pueden usar gas pimienta para tratar de defenderse”, comentó la funcionaria municipal.

“También hicimos folletos que les dimos a las mujeres de diferentes comunidades, contándoles diferentes consejos de seguridad. Y también teníamos un equipo de artes marciales que impartían cursos gratuitos. Así que tal vez podamos restablecer eso. Pero hay muchas cosas que las mujeres pueden hacer activamente. Y hay lugares en línea a los que puede ir para buscar y ver cómo puede protegerse como mujer”, dijo.

El mandatario también se refirió sobre el hecho de no poder hablar en el escenario de la Convención Demócrata, y no quiso hacer mucho revuelo.

“Cuando me comuniqué con la campaña, les dije: “Denme la tarea que quieren que haga. Díganme que puedo ayudarlos”. Y créanme, hay algunos codazos afilados. A mucha gente le gustaría estar en ese escenario. Y, saben, no quiero agregar más complicaciones a eso. Ya saben, ¿cómo cuidamos lo que el alcalde quería, la ciudad de Nueva York? No es mi papel. Mi papel es decir, dígannos qué necesitan de nosotros como ciudad. Y eso es, lo tengo claro”, mencionó el Alcalde.

“Solo Dios sabe cuántas personas están llamando. Ya saben, quiero hablar. Quiero hablar. Quiero hablar. Quiero hablar. A veces es mejor simplemente, ya sabes, estar callado“, concluyó.