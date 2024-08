“Fue la mejor decisión”: judoca cubana que desertó en los JJ.OO. de París rompió el silencio

Cuba vive una dictadura desde hace más de medio siglo. Las duras condiciones sociales y económicas, más la falta de libertades, han hecho que la deserción de deportistas durante los certámenes internacionales, sean una constante.

La judoca Dayle Ojeda fue el caso más reciente. La atleta abandonó la delegación en pleno desarrollo de los Juegos Olímpicos de París 2024. Ahora, la deportista se encuentra en España. Específicamente en Valencia, lugar donde decidió romper el silencio con una entrevista.

En primera mano con la Federación Valencia de Judo, Ojeda aseguró haber tomado la mejor decisión y aclaró que no se arrepiente del paso que dio. No obstante, sí destacó la dificultad que representa en el aspecto personal al dejar atrás a familiares y amigos.

“Fue difícil tomar la decisión, ya que nadie está preparado para dejar atrás su vida. Es duro dejar a mi familia, amigos, pareja y, sobre todo, el lugar donde uno nace sin poder decir adiós. Ni siquiera a mis compañeros. Pero, insisto, fue lo mejor y no me arrepiento porque fue la mejor decisión. Estoy segura de ello”, dijo.

¿Por qué desertó a España?

Ojeda reconoció que conocía referencias sobre la práctica de esta disciplina en esta región de España y la reputación de su Centro de Alto Rendimiento mucho antes de tomar la decisión de escapar. Ahora la atleta buscará obtener asilo político.

“Mis deseos y objetivos eran claros, y sabía que el nivel de judo en Valencia es muy alto. Me hablaron muy bien del Centro de Alto Rendimiento y sabía que era probable que me ayudaran, como hicieron con el equipo ucraniano en un momento crítico e importante. Además, conocía a Ayumi Leiva, mi compañera de equipo en la selección nacional de Cuba y amiga. Sabía que también me darían su apoyo incondicional, algo por lo que estoy eternamente agradecida”, dijo.

¿Por qué no quiso volver a Cuba?

La decisión se corresponde con ambiciones personales y profesionales. Viviendo en un país como Cuba, posiblemente no tendría las minas oportunidades de alcanzarlas.

“Son muchísimos los motivos, pero las ganas de poder mejorar como atleta y poder sentir que puedes crecer sin que te detengan o te digan que no puedes, fueron algunos de esos motivos. Tengo ganas de sentir que tu trabajo y tu esfuerzo son valorados. Mis deseos de superación personal y profesional fueron los que me impulsaron, además de mi madre, que es mi mayor motor, y me apoyó mucho”.

Dayle Ojeda es una judoca cubana que ha tenido una carrera notable en el deporte. Nacida en La Habana, compitió en la categoría de +78 kg y fue parte de la delegación de su país en varios eventos internacionales.

A lo largo de su carrera, Ojeda se destacó por su fuerza y técnica, logrando medallas de plata en el Abierto Panamericano en dos ocasiones. Su dedicación y habilidades la convirtieron en una figura respetada dentro del judo cubano.

