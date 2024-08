González asegura que Venezuela votó el 28 de julio contra la “persecución” de Maduro

El líder de la oposición de Venezuela, Edmundo González Urrutia, dijo que los ciudadanos votaron en los comicios del 28 de julio por “un país sin persecución ni migración forzada”, haciendo referencia a su candidatura, que afirma, que fue la ganadora, pese a los resultados que el ente electoral chavista ofreció públicamente.

En un mensaje publicado en X, González Urrutia, líder de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), expresó también que los venezolanos votaron “contundentemente” por “un país donde la moneda valga”, los servicios públicos “funcionen”, haya “sueldos y pensiones dignas”, una educación que “genere oportunidades” y hospitales “de calidad”.

“Ese deseo no se detendrá. Trabajemos todos por esa transición en paz, ordenada y con garantías que Venezuela exige”, añadió el exembajador venezolano, a quien la PUD le atribuye la victoria con base en el “83.5%” de las actas que fueron recabadas gracias a los testigos de mesa el 28 de julio, documento que la cúpula de Nicolás Maduro dicen que son falsas, aun cuando tras más de tres semanas de las presidenciales no han entregado oficialmente el 100% de los resultados.

González Urrutia hizo un llamado a Maduro y a su régimen a “ponerse a un lado y dar el paso ya para empezar una transición en paz”, al mismo tiempo que manifestó su disposición a iniciar un “diálogo político” centrado en “la definitiva transformación democrática” de Venezuela.

Maduro fue proclamado por el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) oficialista, Elvis Amoroso, que luego de 23 días, no publican los resultados no agregados, como establece la ley, pese a los múltiples llamados dentro y fuera de Venezuela a la divulgación de los datos para confirmar o no su presunta victoria.

