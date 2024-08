Joao Félix llegó al Chelsea: “Es un sitio perfecto para brillar”

El delantero portugués Joao Félix completó este miércoles su fichaje por el Chelsea inglés, equipo con el que firmó por siete años y al que regresa un año después por 50 millones de euros ($55.72 millones de dólares) fijos más 10 ($11.14 millones de dólares) en variables desde el Atlético de Madrid.

“Desde el Atlético de Madrid deseamos mucha suerte a João Félix en sus futuros retos profesionales”, expresó el club colchonero en su página web oficial. Por su parte, el Chelsea anunció en su página web que “se complace en anunciar el fichaje permanente de Joao Félix procedente del Atlético de Madrid. Joao ha firmado un contrato de siete años en Stamford Bridge y se unirá a sus nuevos compañeros de equipo para entrenar en los próximos días”.

Tras el acuerdo alcanzado el lunes por ambos clubes, el portugués viajó este martes a Londres, donde pasó el reconocimiento médico y terminó siendo anunciado este miércoles por el club de la Premier League.

Looking forward to a bright future. ✨ pic.twitter.com/IqXlsGJtVM — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 21, 2024

En ese sentido, el delantero aseguró a los medios del club que su llegada a Stamford Bridge “es una oportunidad para mí de encontrar un hogar”. “Después de dos cesiones, Chelsea y Barcelona, necesitaba quedarme de forma permanente en un sitio y no hay lugar mejor para mí que el Chelsea. Lo veo como un sitio perfecto para brillar”, apuntó el luso.

“Han sido varias cosas las que me han hecho volver: el proyecto, el club, la liga, los aficionados y que me encantó el tiempo que estuve aquí. Me sentí muy bien en aquellos meses, pese a los resultados que tuvimos, y estoy muy feliz”, apuntó el jugador.

En el Chelsea disputó 20 partidos, con 1,188 minutos, 14 titularidades, cuatro goles y cero asistencias. Cinco años después de pagar 120 millones de euros (casi $134 millones de dólares) por él al Benfica, Joao Félix se va por poco menos de la mitad de su valor de compra original y sin jugar ningún encuentro con el Atlético desde el 8 de enero de 2023.

Luego de irse cedido al Chelsea y después al Barcelona, Félix jugó un total de 131 partidos a las órdenes de Diego Simeone, 84 como titular y 23 completos, con 33 goles y 16 asistencias. Además, fue campeón de LaLiga EA Sports con el conjunto rojiblanco en 2020-21.

